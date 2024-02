Viertbestes Heim-Team: Was die Atmosphäre in Unterhaching ausmacht

Für die SpVgg Unterhaching läuft es bislang besonders vor heimischem Publikum rund. Am Abend kann die Mannschaft von Marc Unterberger gegen den Halleschen FC nachlegen und weiter an die anvisierte 45-Punkte-Marke heranrücken.

Zuhause gab es für die SpVgg Unterhaching in dieser Saison bereits einiges zu feiern. IMAGO/foto2press

Die SpVgg Unterhaching schlägt sich in der 3. Liga als Aufsteiger bislang wacker, rangiert als Tabellenzehnter im vermeintlich sicheren Mittelfeld und hat bereits zehn Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte sich dieser gar weiter vergrößern. Dann steht das Nachholspiel vom 17. Spieltag gegen den Halleschen FC an.

Trotz der komfortablen Ausgangslage bleibt Trainer Marc Unterberger demütig. "Wir müssen weiter alles geben, damit wir in der 3. Liga bleiben, schon im Interesse unserer vielen Talente, die sich weiter entwickeln sollen", zitiert der Merkur den jüngsten Trainer der Liga (35), der mit einem Altersschnitt von 23,5 Jahren auch eines der jüngsten Teams trainiert. "Wahrscheinlich brauchen wir 45 Punkte, um sicher den Klassenerhalt zu schaffen." Zu dieser Marke fehlen bei 15 verbleibenden Partien noch elf Zähler.

Familien, Freunde und Verwandte geben einen Schub

Ein gutes Omen für den Mittwochabend: 24 der 34 Punkte sammelte man bislang vor heimischem Publikum. Nur Jahn Regensburg, der FC Ingolstadt (beide 25) und Rot-Weiss Essen (29) waren zuhause noch erfolgreicher - und das komme nicht von ungefähr. "Wir haben zwar fast nie ein ausverkauftes Stadion, aber eine besondere Atmosphäre", erklärt Unterberger. "Es kommen auch viele Familien, viele Kinder, Freunde und Verwandte, diese Stimmung wirkt sich positiv auf die Mannschaft aus und ist auch eine Verpflichtung, gemeinsam erfolgreich zu sein."

Gegen den Halleschen FC muss der Coach gleich auf vier Spieler verzichten. Neben den Flügelspielern Boipelo Mashigo (Jochbeinbruch), Maurice Krattenmacher (starke Erkältung) sowie Sechser Ben Westermeier (Gelbsperre) fällt auch Josef Welzmüller, Innenverteidiger, Kapitän und technischer Direktor in Personalunion, weiterhin aus (Knieprobelme). Defensivspieler Yannick Stark, der in Kürze als Neuzugang vorgestellt werden soll, zwischenzeitlich aber auch beim Gegner aus Halle vorspielte, kann ebenfalls noch nicht mitwirken, da weiterhin finale Details zu klären sind. Positiv ist für Unterberger dagegen, dass sein Rechtsverteidiger und Sportdirektor Markus Schwabl nach Gelbsperre zurückkehrt.