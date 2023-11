Vierschanzentournee: Zeitplan, Übertragung und Modus

Alle Jahre wieder sehnen Wintersport-Fans die beliebte Vierschanzentournee herbei. Der kicker liefert alles Wichtige zum prestigeträchtigen Skisprung-Wettbewerb.

Wann findet die Vierschanzentournee statt?

Die 72. Ausgabe der Vierschanzentournee startet am 28. Dezember, ehe am 6. Januar 2024 das Finale steigt.

Vierschanzentournee: Modus und Qualifikation

Das über den Jahreswechsel stattfindende Turnier besteht aus vier Einzelkämpfen, welche allesamt in die Wertung des Gesamt-Weltcups einfließen. Vor jedem Springen qualifizieren sich 50 Athleten für den Wettkampf, welcher in allen vier Fällen im K.-o.-System ausgetragen wird. Das bedeutet, dass die Skispringer in Paare aufgeteilt werden und in Eins-gegen-eins-Duellen antreten. Der Letzte gegen den Ersten, der Vorletzte gegen den Zweiten und immer so weiter. Im Finale sind schließlich noch 30 Springer übrig, die sich aus den 25 Siegern der einzelnen Duelle und den fünf punktbesten Verlierern (Lucky Loser) zusammensetzen. Dort springen dann alle Athleten nacheinander.

Am Ende jedes Wettkampfs gibt es einen Tagessieger, der Springer mit den meisten Punkten aus allen vier Springen gewinnt die Vierschanzentournee und darf die Trophäe, den goldenen Adler, für ein knappes Jahr behalten.

Auf welchen Schanzen wird gesprungen?

Auf insgesamt vier Schanzen, zuerst in Deutschland und dann in Österreich, wird der Nachfolger von Titelverteidiger Halvor Egner Granerud ermittelt.

Wie jedes Jahr macht die Skisprung-Elite zuerst Halt im bayrischen Oberstdorf an der Schattenbergschanze, wo am 28. Dezember die Qualifikation stattfindet. Einen Tag später steht das erste Wettkampfspringen an. Ein solches besteht aus dem sogenannten 1. Durchgang und dem anschließenden 2. Durchgang oder auch einfach Finale.

Nach einem Tag Pause geht es weiter nach Garmisch-Partenkirchen, wo das Neujahrsspringen auf der Großen Olympiaschanze steigt. Während Training und Qualifikation an Silvester über die Bühne gehen, findet das eigentliche Einzelspringen am 1. Januar 2024 statt.

Den Sportlern bleibt in der Folge nicht viel Zeit zum Ausruhen, denn bereits am nächsten Tag, dem 2. Januar, ist traditionell das Training und die Quali auf der Bergiselschanze in Innsbruck angesetzt, bevor am dritten Tag des neuen Jahres zum dritten Mal ein Einzelwettkampfssieger ermittelt wird.

Vom 5. bis 6. Januar heißt es nochmal alle verfügbaren Kräfte abzurufen, dann findet nämlich das große Finale der Vierschanzentournee auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen statt. Nach dem 2. Durchgang wird der Gesamtsieger im Rahmen einer Siegerehrung gekürt.

Wer überträgt die Vierschanzentournee?

Die Vierschanzentournee wird live im Free-TV abwechselnd bei der ARD und im ZDF übertragen. Parallel zeigt auch "Eurosport" alle vier Springen inklusive der Qualifikationen live und in voller Länge.

Wer sind die Favoriten auf den Gesamtsieg?

Wieder weit vorne mit dabei sein werden die Skispringer des norwegischen Verbandes, allen voran selbstredend Titelverteidiger Granerud. Daneben lohnt es sich Österreichs Stefan Kraft im Blick zu behalten, sowie Dawid Kubacki, der bei der Vierschanzentournee 2022/23 den zweiten Platz belegte.

Und die deutschen Athleten? Die Hoffnungen des DSV dürften vorerst auf Olympiasieger Andreas Wellinger und Weltmeister Karl Geiger ruhen, die durchaus mit den besten Springern der Welt mithalten könnten. Bei Markus Eisenbichler sieht es indes nicht gut aus, wurde der zweite Sieger der Vierschanzentournee 2018/19 und sechsmalige Skisprung-Weltmeister doch ausgebootet und ist damit erstmals seit acht Jahren nicht beim Saisonauftakt dabei.