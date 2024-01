Vierschanzentournee: Kobayashi hält Wellinger in Schach und feiert Hattrick

Es hat nicht gereicht für Andreas Wellinger: Deutschlands Top-Skispringer musste sich bei der 72. Vierschanzentournee dem Japaner Ryoyo Kobayashi beugen und wurde in der Endabrechnung Zweiter.

Beim Showdown in Bischofshofen behielt Ryoyu Kobayashi die Nerven und sicherte sich vor DSV-Adler Andreas Wellinger seinen dritten Sieg nach 2019 und 2022. Für das deutsche Team geht das Warten auf einen Gesamtsieg weiter, den letzten holte 2002 Sven Hannawald.

"Man muss neidlos anerkennen, dass Ryoyu ein unglaublich guter Skispringer ist und verdient gewonnen hat", sagte Wellinger, der schon 2017/18 Zweiter war, damals hinter Kamil Stoch aus Polen: "Ich kann grundsätzlich stolz sein auf diese Tournee, auch wenn ich auf den beiden Schanzen, auf denen ich es eigentlich besser kann, es nicht ganz abrufen konnte."

4,8 Punkte, also umgerechnet 2,67 Meter - so war die Ausgangslage vor dem vierten und letzten Springen der Vierschanzentournee am Samstag in Bischofshofen: Ryoyu Kobayashi lag vor Andreas Wellinger. Für den Deutschen lief es schon bei der Qualifikation nicht rund und auch nach dem ersten Durchgang sah es nicht gut aus für Wellinger, der auf 132 Meter kam und so weiter Boden einbüßte. Kobayashi flog auf 137 Meter und baute seinen Vorsprung weiter aus, über zehneinhalb Meter lagen zwischen dem Japaner und DSV-Adler.

Wellinger baut Druck auf - Kobayashi behält die Nerven

Wellinger antwortete im zweiten Durchgang auf Platz acht liegend mit 137 Metern und setzte den zweimaligen Tourneegewinner etwas unter Druck - reichen sollte es am Ende aber nicht.

Kobayashi zeigte sich nervenstark, sprang auf 139 Meter, wurde Zweiter in Bischofshofen und holte sich zum dritten Mal den Goldenen Adler. Er lag in der Endabrechnung 24,5 Punkte, umgerechnet knapp 14 Meter vor Wellinger, der sich in der Tageswertung mit Rang fünf begnügen musste.

Der Japaner schaffte den Gesamtsieg 2024 ohne einen Tagessieg, das Kunststück gelang zuletzt Janne Ahonen 1998/99. Kobayashi wurde aber in allen Springen Zweiter. "Ich bin sehr glücklich, habe alles umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe", sagte der 27-Jährige.

Kraft siegt und wird noch Gesamtdritter

Der Sieg in Bischofshofen ging an den Österreicher Stefan Kraft mit Sprüngen auf 136,5 und 140,0 m (288,9 Punkte), der vor Kobayashi (287,6) und dem Slowenen Anze Lanisek (281,8) lag und damit noch Gesamtdritter wurde.

Pius Paschke (Kiefersfelden) landet auf Rang acht und sorgte so für einen versöhnlichen Abschluss einer für ihn insgesamt enttäuschenden Tournee. Solide verabschiedeten sich die Oberstdorfer Philipp Raimund als 14. und Karl Geiger als 15., der frühere Tourneedritte Stephan Leyhe (Willingen) schied im ersten Durchgang aus.