Vierschanzentournee 2022/23: Modus, Termine, Schanzen und TV

Eines der Highlights im Wintersport steht bevor. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur 71. Vierschanzentournee im Überblick.

Wie funktioniert die Vierschanzentournee?

Bei der Vierschanzentournee gibt es - wie der Name schon sagt - vier Wettkämpfe auf vier Schanzen in Deutschland und Österreich. Die Ergebnisse werden addiert, um einen Gesamtsieger zu ermitteln. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt den "Goldenen Adler" und damit die Tournee.

Der Modus der Vierschanzentournee

Der erste Durchgang bei jedem der vier Springen wird im K.-o.-Modus ausgetragen. Die 50 qualifizierten Springer werden in 25 Paare unterteilt und treten gegeneinander an. Der Beste der Qualifikation tritt gegen den 50. an, der Zweite gegen den 49. - und so weiter. Die Sieger und die fünf besten Verlierer ("Lucky Loser") schaffen es ins Finale der besten 30 Springer. Bei Punktgleichheit kommt der Springer mit der niedrigeren Startnummer weiter.

Termine, Orte, Schanzen

Traditionell startet die Vierschanzentournee in Oberstdorf und endet mit dem Dreikönigsspringen im österreichischen Bischofshofen. Dazwischen stehen das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und der Wettkampf am Bergisel in Innsbruck auf dem Programm.

Oberstdorf (Schattenbergschanze)

28.12.2022, 16.30 Uhr: Qualifikation

29.12.2022, 16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Garmisch-Partenkirchen (Große Olympiaschanze)

31.12.2022, 14 Uhr: Qualifikation

01.01.2023, 14 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Innsbruck (Bergiselschanze)

03.01.2023, 13.30 Uhr: Qualifikation

04.01.2023, 13.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Bischofshofen (Paul-Außerleitner-Schanze)

05.01.2023, 16.30 Uhr: Qualifikation

06.01.2023, 16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Wer sind die Favoriten?

Der Pole Dawid Kubacki gilt als Topfavorit für den Sieg. Dahinter gibt es mit Anze Lanisek (Slowenien), Stefan Kraft (Österreich) oder Halvor Egner Granerud (Norwegen) einige Mitstreiter, die man auf der Liste haben sollte. Die deutschen Adler um Karl Geiger gehören nicht zum Favoritenkreis, ebenso wenig Zweifachsieger und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan.

Wo kann ich die Tournee live im TV verfolgen?

ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen der Wettkämpfe und Qualifikationen auf. Vom Auftaktspringen in Oberstdorf und vom Finale am 6. Januar in Bischofshofen berichtet das ZDF mit Moderator Norbert König, Experte Toni Innauer und Reporter Stefan Bier. Die ARD überträgt das Neujahrsspringen sowie den Wettkampf in Innsbruck am 3. Januar. Im Einsatz sind Sportschau-Experte Sven Hannawald, Kommentator Tom Bartels und Moderatorin Lea Wagner. Alle Springen und Qualifikationen sind zudem bei Eurosport zu sehen.

Das Preisgeld

100.000 Schweizer Franken (etwas mehr als 100.000 Euro) erhält der Gesamtsieger. Für einen Sieg bei der Qualifikation gibt es 3200 Schweizer Franken, 10.000 Schweizer Franken sind es für einen Einzelsieg. Insgesamt werden bei den vier Springen 400.000 Schweizer Franken (ca. 407.000 Euro) an die Springer ausgeschüttet. Unbezahlbar: Der prestigeträchtige "Goldene Adler" für den Gesamtsieger.

Gibt es auch eine Vierschanzentournee der Damen?

Ab der Saison 2023/24 soll zum ersten Mal eine Vierschanzentournee der Damen stattfinden. Geplant ist, dass das Auftaktspringen der Damen in Garmisch-Partenkirchen stattfindet. Und zwar immer am gleichen Tag wie das traditionelle Auftaktspringen der Herren in Oberstdorf. Zweite Station und Schauplatz des Neujahrsspringens der Damen soll dann Oberstdorf sein. Wie es anschließend im benachbarten Österreich weitergeht, ist aktuell noch offen. In dieser Saison startet im österreichischen Villach am 28. Dezember 2022 erneut eine Silvestertournee.