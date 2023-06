Viermaliger Tour-Sieger Froome nicht nominiert

Ohne den ehemaligen Toursieger Chris Froome geht Team Israel-Premier Tech in die Frankreichrundfahrt. Die Mannschaft ist vielseitig aufgestellt und dürfte viele Optionen haben.

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome wird in diesem Jahr nicht an der Frankreich-Rundfahrt teilnehmen. Sein Team Israel-Premier Tech hat am Freitag das Aufgebot verkündet und den 38 Jahre alten Briten dabei nicht berücksichtigt. "Ich bin natürlich enttäuscht über diese Entscheidung. Die Tour de France hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen", sagte der Kletterspezialist dem Global Cycling Network.

Froome machte keine Andeutungen hinsichtlich seines Karriereendes. "Ich respektiere die Entscheidung des Teams und werde mir etwas Zeit nehmen, bevor ich mich später in der Saison wieder auf meine Ziele konzentriere und 2024 zur Tour de France zurückkehre", sagte Froome. In dieser Saison hatte der Toursieger von 2013, 2015, 2016 und 2017 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sein Vertrag läuft in diesem Jahr aus.

Jagd auf Etappensiege

Die Aufstellung des Rennstalls lässt einige Optionen. "Wir bringen ein starkes Team mit, das bereit ist, aggressiv zu fahren, mit dem Hauptziel, Etappensiege zu erringen", kommentierte der Sportliche Leiter Rik Verbrugghe das Aufgebot. "Wir alle wissen, dass es schwer ist, bei der Tour eine Etappe zu gewinnen, aber ich glaube, dass jeder unserer acht ausgewählten Fahrer das Zeug dazu hat, bei diesem Rennen zu siegen."

Dabei sollen Michael Woods und Dylan Teuns in den Bergen ihr Können zeigen. "Die Strecke liegt mir sehr gut, vor allem die ersten Etappen im Baskenland. Das ist eine Gegend, in der ich mit meinen beiden Etappensiegen bei der Vuelta schon viel Erfolg hatte", sagt Woods.

Der 23-jährige Corbin Strong aus Neuseeland gibt sein Debüt bei einer Grand Tour und soll sich bei den schnellen Ankünften beweisen.

Das Aufgebot im Überblick:

Guillaume Boivin (Kanada), Simon Clarke (Australien), Hugo Houle (Kanada), Krists Neilands (Lettland), Nick Schultz (Australien), Corbin Strong (Neuseeland), Dylan Teuns (Belgien), Michael Woods (Kanada).