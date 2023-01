Viermaliger NBA-All-Star Walker kurz vor Wechsel in die Euroleague

Kemba Walker steht kurz vor einem Wechsel nach Europa. Der 32-Jährige muss nur noch den Medizincheck bei Armani Mailand absolvieren.

Kemba Walker steht vor einem Wechsel zum Armani Mailand. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Wie die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, sind sich der viermalige NBA-All-Star und der Topklub aus Mailand bereits einig. Walker muss demnach nur noch den Medizincheck absolvieren. Der erfahrene Point Guard wäre eine absolute Topverpflichtung für Mailand, das durch den jüngsten Ausfall von Kevin Pangos weiter geschwächt wurde. Aber auch für die Euroleague wäre der gebürtige New Yorker, der in seiner Karriere 750 NBA-Spiele für Charlotte, Boston, die Knicks und Dallas bestritten hat, spielberechtigt. Die Mavericks hatten sich von ihm in dieser Saison nach neun Spielen - darunter ein 32-Punkte-Spiel gegen Cleveland - wieder getrennt.

In Mailand würde Walker sehr wahrscheinlich eine tragende Rolle einnehmen und wäre eine absolute Verstärkung für den Klub, bei dem auch der deutsche Nationalspieler Johannes Voigtmann unter Vertrag steht. In der Serie A thront der italienische Vorzeigeverein zwar auf Rang eins. Auf europäischer Ebene laufen die Lombarden aber den eigenen Ansprüchen hinterher und sind mit einer 6:13-Bilanz Letzter in der Euroleague.

Fraglich allerdings, ob die Verpflichtung Walkers, der zum ersten Mal in Europa spielen würde, rechtzeitig kommt, um die Play-offs-Ansprüche Mailands zu erfüllen.

Bereits vor Kurzem war mit Facundo Campazzo ein weiterer großer Name in die Euroleague zurückgekehrt. Momentan darf der Argentinier allerdings aufgrund einer Verbandssperre nicht für Roter Stern Belgrad spielen.