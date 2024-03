Viermal Rot: HC Oppenweiler/Backnang gewinnt Topspiel gegen SG Pforzheim/Eutingen

Im Topspiel der Südgruppe der 3. Handball Liga hat sich der HC Oppenweiler/Backnang deutlich gegen die SG Pforzheim/Eutingen durchgesetzt. Im Spiel zückten die Schiedsrichter viermal Rot.

Die Gäste des HC Oppenweiler/Backnang legten bei der SG Pforzheim/Eutingen einen Blitzstart hin, führten schnell mit 3:0, das war ein erstes Zeichen und ein erster Dämpfer für die Hausherren. Pforzheim biss sich an der aufmerksamen HCOB-Mannschaft die Zähne aus. Die Hausherren mussten enorm viel Aufwand für jeden Treffer betreiben.

Auf der anderen Spielfeldseite fanden die HCOB-Handballer schnell den richtigen Mix aus Geduld und Zielstrebigkeit, um Pforzheimer Defensive in Bedrängnis zu bringen. So ergaben sich zwangsläufig sehr gute Torgelegenheiten. Zudem gab es in Durchgang eins viele Siebenmeter. Axel Goller nutzte alle sechs Versuche zu Torerfolgen.

Die Dominanz wurde schnell auf der Anzeigentafel sichtbar. Als SG-Trainer Alexander Lipps seine Mannschaft zur Auszeit bat, lag diese schon mit 5:10 hinten. Auch in der Folgezeit kamen seine Handballer gegen die Gästeverteidigung nicht oft durch, zumal sich auch noch die Torhüter Jürgen Müller und Levin Stasch - er hielt auf Anhieb einen Siebenmeter - als Spaßbremsen betätigten und einige Paraden sammelten. Auch eine rote Karte für Niklas Diebel bremste die Gäste nicht aus.

Zur Pause lag der Zweite deshalb schon mit 18:9 vorn. Der Coach der Pforzheimer war nicht einverstanden: "So eine Halbzeit kann man im Spiel Zweiter gegen Dritten nicht abliefern." Und vielleicht ahnte er schon diesem Zeitpunkt, dass die Partie so gut wie entschieden war: "Eine Topmannschaft lässt dich danach auch nicht mehr ins Spiel zurück."

Drei rote Karten in Durchgang zwei

So war es auch, allerdings mussten sich die Pforzheimer Handballer zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht vorwerfen lassen, es nicht versucht zu haben. Sie kamen kurzzeitig noch einmal näher. Dabei profitierten sie von leichten Fehlern des HCOB, der im Angriff Torgelegenheiten ausließ und in der Abwehr für einige Minuten nachlässiger agierte.

Zusätzliche Hektik kam auf, als die Schiedsrichter kurz hintereinander zweimal Rot zückten. Erst musste Axel Goller nach einem Foul an Felix Schmitt vom Feld, dann Pforzheims Max Lupus nach einem Gesichtstreffer beim Siebenmeter. Die SG kam auf 16:21 heran und es waren noch 20 Minuten auf der Uhr.

Aber die Murrtaler fanden nach einer Auszeit umgehend in die Spur. Sie legten in der Abwehr wieder eine Schippe drauf, kamen zu Ballgewinnen und konterten die SG konsequent aus. Vier Kontertore in vier Minuten bedeuteten eine 26:17-Führung. Pforzheims Anrennen war beendet und der Sieg nach einer Dreiviertelstunde endgültig eingetütet. Zu allem Überfluss holte sich Ingo Catak parallel mit seiner dritten Zeitstrafe auch noch die vierte rote Karte der Partie ab.

Ein HCOB-Spieler absolvierte in den Schlussminuten sein Comeback: Tim Dahlhaus kehrte nach langer Verletzungspause aufs Feld zurück. Daniel Brack freute sich: "Es ist hilfreich, dass er wieder dabei ist. Er wird noch Zeit brauchen, aber das war heute ein wichtiger Schritt." Der Linkshänder führte sich mit zwei Toren und einer guten Vorarbeit erfolgreich ein, gab sich aber bescheiden: "Das war heute einfach für mich. Die Jungs hatten die Vorarbeit gemacht und ich durfte mich austoben." Für den HCOB bedeutet seine Rückkehr eine zusätzliche Option im Rückraum - und das war neben dem am Ende mit 36:24 sehr deutlichen Erfolg eine weitere erfreuliche Botschaft für die Gäste.

HCOB-Trainer Daniel Brack freute sich über den wichtigen Auswärtssieg gegen einen Mitbewerber im Kampf um die Qualifikation für die beiden Startplätze für die Aufstiegsrunde. "Das war die erhoffte Reaktion auf die Leistung im Spiel gegen die TGS Pforzheim", sagte der Coach. Auch wenn die Partie gegen das Schlusslicht vor einer Woche am Ende deutlich gewonnen wurde, sei die phasenweise arg fehlerbehaftete Leistung unter der Woche ein Thema gewesen, verriet Daniel Brack. Im Topspiel präsentierte sich seine Mannschaft mit einem anderen Gesicht. Der Grund war aus Sicht des Coaches schnell ausgemacht: "Wir haben technisch oder taktisch gar nicht so viel verändert, haben heute aber die Zweikampfdominanz gehabt."

SG Pforzheim/Eutingen - HC Oppenweiler/Backnang 24:36 (9:18)

SG Pforzheim/Eutingen: Moritz Luckert, Adam Studentkowski, Luca Tschentscher (Tor), Jona Mauch (2), Michael Hohnerlein (1), Linus Bleh, Julian Broschwitz (5/3), Silas Schneider, Felix Schmitt (2), Tom Schlögl, Torsten Anselm (5), Josias Boschmann, Luca Mariani (3), Ingo Catak, Matej Mikita (2), Max Lupus (2/2)

HC Oppenweiler/Backnang: Levin Stasch, Jürgen Müller (Tor), Daniel Schliedermann (5), Elias Newel (5), Timm Buck (4/1), Alexander Schmid (3), Markus Dangers (1), Niklas Diebel, Tim Dahlhaus (2), Martin Schmiedt (1), Lukasz Orlich, Axel Goller (10/6), Florian Frank (2), Philipp Maurer (2), Lukas Rauh (1)

Schiedsrichter: Christian Staszak / Stefan Walter

Zuschauer: 600

Strafminuten: 14 / 8

Disqualifikationen: Lupus (36., Gesichtstreffer), Catak (52., dritte Hinausstellung) - Diebel (22., Foul an Schmitt), Goller (36., Foul an Schmitt)