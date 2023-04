Viermal gegen die Top sieben: Gerät Halles Serie ins Wanken?

Unter dem neuen Trainer Sreto Hristic ist der Hallesche FC in zehn Partien noch ungeschlagen. Im Liga-Endspurt geht es für den abstiegsbedrohten HFC gegen vier Aufstiegsaspiranten.

Seit nunmehr zehn ungeschlagenen Spielen schwimmt der Hallesche FC auf der Erfolgswelle. Zwar war die im März mit fünf Remis in Folge ziemlich abgeflacht, doch mit den jüngsten Erfolgen gegen Erzgebirge Aue (5:2) und die SpVgg Bayreuth (1:0) hat man sich eine gute Ausgangslage für die abschließenden sechs Spieltage verschafft.

Vier Zähler trennen den HFC aktuell vom ersten Abstiegsplatz und der SpVgg Bayreuth, dem Sechs-Punkte-Spiel sei Dank. Vor dem 23. Spieltag sah die Welt beim damals vier Punkte vom rettenden Ufer getrennten Schlusslicht noch ganz anders aus. Zu den damals 17 Punkten gesellten sich seit der Übernahme von Trainer Sreto Hristic 18 weitere. Isoliert betrachtet ist dessen Elf in diesem Zeitraum das drittbeste Team der Liga, nur Freiburg II und Dresden holten seither mehr Punkte (je 20).

Restprogramm voller Aufstiegsanwärter und Kellerkinder

Alles gut also an der Merseburger Straße? "Wichtig ist, dass wir fokussiert bleiben", sagte Sportchef Thomas Sobotzik mit Blick auf die kommenden Aufgaben der "Bild". Denn neben der kommenden Aufgabe Osnabrück (Freitag, 19 Uhr), warten mit Mannheim (34. Spieltag), Saarbrücken (36.) und Wiesbaden (38.) noch drei weitere Mannschaften aus der aktuellen Top-7 auf das Team aus Sachsen-Anhalt. Mit Ingolstadt (35., 38 Punkte) und Essen (37., 36 Punkte) kommen zwar noch zwei direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller ins Leuna Chemie Stadion, doch nur in diesen Partien auf Punkte zu hoffen, wäre fatal.

In Reihen des HFC ist man davor gewarnt, aber dennoch positiv gestimmt. "Das ist eine schöne Serie. Wir müssen aber weitermachen", betonte Kapitän Jonas Nietfeld im Nachgang der Partie in Bayreuth und fügte an: "Jetzt wollen wir mehr. Wir wollen den dritten Sieg in Folge."

Großer Umbruch steht bevor

Sollte die Serie reißen und es trotz der starken Aufholjagd am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen, stünde dem HFC ein großer Umbruch bevor. Zahlreiche Verträge laufen aus, Lichtblicke wie Verteidiger Niklas Kreuzer (kicker-Notenschnitt 3,31, fünf Tore, fünf Assists, mit Waldhof Mannheim in Verbindung gebracht) und Tom Zimmerschied (3,06, zehn Tore, drei Assists) werden nicht zu halten sein.

Zwar führt Sobotzik "viele Gespräche, bin mit allen Spielern in Kontakt, vor allem mit den Leistungsträgern". Doch der Sportchef weiß auch: "Es hängt natürlich alles vom Klassenerhalt ab". Immerhin: "Bisher hat noch keiner abgesagt".

Das Restprogramm der 3. Liga