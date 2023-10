Viermal Fetsch, dreimal Batmaz und ausgerechnet Zimmerschied - Dresden zurück in der Spur

Dresden ist nach dem hart erkämpften 2:1 gegen Halle zurück in der Erfolgsspur. In Münster und Regensburg waren die Mehrfach-Torschützen Batmaz und Fetsch die gefeierten Stürmer des Abends. Regensburg klopft nach dem Sieg gegen Waldhof oben an.

Ausgerechnet Zimmerschied - Dynamo dreht das Spiel gegen Halle

Bei Dynamo Dresden durfte man gespannt sein, wie der Tabellenführer der 3. Liga die Niederlage in Essen wegstecken würde, nachdem die Sachsen zuvor fünf Siege aneinandergereiht hatten. Die Antwort: nachlässig. Schon nach wenigen Minuten lag Dynamo gegen Halle zurück, weil HFC-Stürmer Baumann entwischte und sehenswert einschob.

Den Dresdnern fiel lange Zeit nichts ein, die Gäste waren dem zweiten Tor nahe, doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff kassierte Halle durch Borkowkis Abstauber den Ausgleich. In der Pause sammelte sich der Spitzenreiter und kam mit anderem Gesicht zurück: Nur sechs Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, da köpfte Zimmerschied zum 2:1 ein. Ausgerechnet dem Mittelfelspieler, der im Sommer aus Halle zu Dresden kam, war es vorbehalten, seinen neuen Klub auf die Siegerstraße zu bringen. Damit kehrt die Mannschaft von Trainer Markus Anfang wieder in die Erfolgsspur zurück und führt die Liga mit vier Punkten Vorsprung vor Aufsteiger Ulm an.

Faber: Einmal mit fremder Hilfe, einmal per Flachschuss

Auch Regensburg mischt vorne mit. Der Jahn gewann das Duell mit dem SV Waldhof mit 2:0 - und das einigermaßen glücklich. Zumindest was die Entstehung des Führungstreffers anbelangte, denn bei diesem half der Mannheimer Sechelmann unglücklich mit, als er Fabers Flankenball ins eigene Netz abfälschte. Beim Tor zum Endstand war dann Faber ganz alleine verantwortlich, in der Schlussphase drosch der Rechstverteidiger den Ball flach ins lange Eck. Mit dem zweiten Erfolg in Serie rangiert die Enochs-Elf auf Platz drei und fährt mit viel Selbstbewusstsein zum bayerischen Derby am Sonntagabend nach Ingolstadt.

Viermal Fetsch - Haching nimmt Essen auseinander

Essen kam mit breiter Brust nach Unterhaching, hatte RWE doch zuletzt Primus Dresden ein Bein gestellt. Doch beim Liga-Neuling aus der Münchner Vorstadt war für die Westdeutschen beim 0:4 nichts zu holen. Der Grund hierfür hieß Fetsch. Der SpVgg-Stürmer löste Mitte des ersten Durchgangs nach einer Ecke den Knoten für die Unterberger-Elf und machte dann munter weiter. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte der 35-Jährige und setzte nach dem Wiederbeginn auch zeitig den Deckel drauf, ehe er in der Schlussphse mit seinem vierten Tor an diesem Abend auch den ergebnismäßigen Schlusspunkt setzte. Neben dem Tabellenzweiten Ulm sortiert sich mit Haching auch der zweite Aufsteiger im sicheren Mittelfeld der Tabelle ein und hat nach neun Runden 14 Zähler gesammelt.

Dreimal Batmaz - Münster fertigt Aue ab

Drei Treffer besorgte auch Münsters Batmaz beim Duell der Preußen mit Erzgebirge Aue. Die Führung für die Hausherren hatte noch Kankam Kyerewaa mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumkante besorgte, ehe die Gala des Preußen-Stürmers begann. Zwischen der 33. und 69. Minute sorgte Batmaz mit Eiseskälte für einen klaren 4:0-Erfolg gegen die Sachsen, die damit den Sprung nach weit oben verpassen.