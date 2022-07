Viermal Europacup: Timo Brauer ist der gesuchte Führungsspieler für den TVD Velbert

Nach drei Jahren beim bisherigen Regionalligisten Sportfreunde Lotte geht Timo Brauer in die Oberliga Niederrhein zum TVD Velbert. Der 32-Jährige hat allerdings nicht nur im westdeutschen Fußball kräftige Spuren hinterlassen.

Dieser Transfer waberte die letzten Tage durch die Oberliga-Gerüchteküche, jetzt ist er bestätigt: Der TVD Velbert hat sich die Dienste von Timo Brauer gesichert, der für Rot-Weiss Essen und die letzten drei Jahre für die Sportfreunde Lotte 235 Spiele in der Regionalliga West (inklusive ihrer Struktur von 2008 bis 2012) absolvierte.

In Velbert soll der 32-Jährige sofort eine Führungsrolle übernehmen. Helfen können ihm dabei womöglich die Erfahrungen, die Brauer oberhalb der vierten Spielklasse gesammelt hat. Für den österreichischen Klub SV Grödig lief er in 64 Bundesliga-Spielen auf und trat mit den Klub aus dem Salzburger Land auch viermal in der Europa-League-Qualifikation an. Hinzukommen 28 Drittliga-Einsätze für Alemannia Aachen.

Jede Menge imposanter Zahlen, die der defensive Mittelfeldspieler jetzt mit Leben füllen soll. Davon, dass Brauer bei seinem neuen Klub schnell vorangeht, sind die TVD-Verantwortlichen nach "menschlich sehr überzeugenden Gesprächen" überzeugt.