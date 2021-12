Vierkampf um die Spitze: Erlangen, Bamberg, Vilzing oder Ansbach?

In der Bayernliga Nord läuft das packende Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga. Der kicker analysiert die vier heißesten Kandidaten.

Regionalliga in Sicht? Der ATSV Erlangen steht zur Winterpause auf Rang eins in der Bayernliga Nord. imago images/Zink

Die vier Spitzenmannschaften in der fünftklassigen Bayernliga Nord trennt aktuell nur ein Punkt. Vor der Saison hatten die Teams recht unterschiedliche Ziele, mittlerweile wollen sie alle aber dasselbe: hoch in die Regionalliga. Dabei hat jeder Verein seine ganz eigene Philosophie, wie dieses Ziel erreicht werden soll.

ATSV Erlangen

Aktueller Tabellenführer ist der ATSV Erlangen, der vor sechs Jahren noch in der Bezirksliga spielte. Rang 1 haben die Mittelfranken auch Erfolgstrainer Fabian Adelmann (30) zu verdanken, der sich am 1. Januar allerdings zum FC Memmingen verabschieden wird. Sehr lange soll es bis zu einem Wiedersehen aber nicht dauern - zumindest, wenn es nach Jörg Markert geht: "Wir haben uns vor der Saison vorgenommen, innerhalb der nächsten drei Jahre aufzusteigen. Dafür haben wir uns entsprechend verstärkt", so der Sportliche Leiter, der vor allem die Ex-Bayreuther Alexander Piller, Philip Messingschlager und Christopher Kracun meint, mit denen die Aufstiegspläne realisiert werden sollen.

"Wir haben eine ausgeglichene Altersstruktur von 23 oder 24 Jahren in der Mannschaft", erklärt Markert, der in spätestens drei Jahren nicht nur den Aufstieg, sondern dann auch den direkten Klassenerhalt schaffen will und von "einem nachhaltigen Programm" spricht.

FC Eintracht Bamberg

Sehnsüchtig denkt man bei den Domstädtern an Regionalligazeiten zurück (letztmals in der Saison 2014/15). Mit Julian Kolbeck (27) wurde vor der Saison der jüngste Trainer unter den vier Meisterschaftsaspiranten verpflichtet, der genau ins nachwuchsorientierte Vereinskonzept passt. Mit 143 Regionalligaspielen (SpVgg Bayreuth und Fürth II) hat er zudem auch schon Erfahrungen in einer Liga gesammelt, die eigentlich noch gar nicht das Ziel seines neuen Vereins war - zumindest vor der Saison.

"Wir haben im Sommer einen Drei-Jahres-Plan aufgestellt, mit dem wir den Aufstieg anpeilen wollten. Nach den tollen letzten Monaten wollen wir jetzt natürlich weiterhin oben bleiben", so Kolbeck, der in Bamberg seine erste Station als Cheftrainer angetreten hatte.

DJK Vilzing

Den wohl hochkarätigsten Kader hat die DJK Vilzing, bei denen die beiden internen Toptorschützen André Luge (30, 10 Tore) und Jim-Patrick Müller (32, 10 Tore) zu den Leistungsträgern gehören. Letzterer wurde vergangenes Jahr sicherlich nicht ohne Grund von der SpVgg Unterhaching aus der 3. Liga nach Vilzing geholt. "Wir planen hier alle für die Regionalliga und haben unsere Mannschaft dahingehend auch sehr offensiv verstärkt", erklärt Müller.

"Es gibt einige bei uns, die bereits mindestens eine Liga höher gespielt haben und da auch wieder hinwollen", so der Offensivspieler, der bereits Zweitliga- Erfahrung sammeln konnte (vier Tore in 16 Spielen für Jahn Regensburg in der Saison 2012/13). Auch der erfahrene Luge kann mit 32 Spielen für Jahn Regensburg, RB Leipzigund Carl Zeiss Jena bereits Erfahrung in der 3. Liga vorweisen.

SpVgg Ansbach

Die SpVgg Ansbach blickt ebenfalls auf eine Spielzeit in der Regionalliga, die allerdings schon 20 Jahre zurückliegt (Saison 2001/02). Mit Christoph Hasselmeier haben die Nullneuner einen jungen Spielertrainer, der seit mehr als zehn Jahren in Ansbach spielt und den Verein kennt - was eminent wichtig ist für ihre Philosophie: "In Ansbach gehen wir bewusst einen anderen Weg, weil wir einerseits nicht die finanziellen Möglichkeiten für hochkarätige Transfers haben und andererseits Spieler wollen, die sich mit dem Verein identifizieren", erklärt der Coach, der in der U 17 im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München ausgebildet wurde. "Unser klares Ziel ist Platz 1" , offenbart der 30-Jährige.

Es bleibt abzuwarten, welche Strategie langfristig gesehen effektiver ist und mit Liga 4 belohnt wird: Nachhaltige Jugendarbeit oder kostspielige Transfers.