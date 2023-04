Vierkampf um die begehrten Play-off-Plätze - Lakers droht der Umweg

Spannung bis zum Schluss in der NBA: Erst am letzten Wochenende der regulären Saison entscheidet sich in der Western Conference das Rennen um die sichere Teilnahme an den Play-offs. Im Osten sind die Vorzeichen vor den letzten beiden Spieltagen klarer.

Gleich vier Teams machen sich im Westen noch Hoffnungen auf die Plätze fünf und sechs, die die sichere Qualifikation für die Play-offs bedeuten. Die vier dahinter platzierten Mannschaften (Rang sieben bis zehn) müssen kommende Woche im Play-In-Turnier um die verbleibenden beiden Play-off-Tickets kämpfen.

Selbst der amtierende Champion, die Golden State Warriors, müssen noch zittern, die Qualifikation für die Postseason ist für das Team um Stephen Curry noch nicht in trockenen Tüchern. Bei nur noch einem ausstehenden Spiel haben es die Warriors, die aktuell auf Platz fünf in der Western Conference rangieren, aber in der eigenen Hand.

Mit einem Sieg am Sonntagabend bei den Portland Trail Blazers (21.30 Uhr) wären die Play-offs gesichert. Portland hat die Saison bereits abgeschenkt und schont seit einigen Wochen die wichtigsten Spieler des Teams wie All-Star Damian Lillard. Gute Nachrichten also für die Warriors, die in der aktuellen Spielzeit allerdings eine eklatante Auswärtsschwäche mitbringen (10 Siege und 30 Niederlagen in der Fremde).

Warriors und Clippers haben es in der eigenen Hand

Auch die Los Angeles Clippers haben ihr Play-off-Glück in der eigenen Hand und sogar noch zwei Spiele, um alles klarzumachen. In der Nacht auf Sonntag haben Kawhi Leonard und Co. die Trail Blazers zu Gast, am Sonntagabend müssen die Clippers dann zu den Phoenix Suns. Gewinnt L.A. beide Spiele, ziehen sie an den Warriors vorbei auf Platz fünf.

Sollten die Clippers und/oder die Warriors ihre letzten Saisonspiele aber verlieren, dann scharren dahinter die Los Angeles Lakers und die New Orleans Pelicans mit den Hufen. Beide Teams sind auf Patzer der Konkurrenz angewiesen und müssen wiederum zwingend ihre letzten Saisonspiele gewinnen. Die Lakers empfangen am Sonntagabend die Utah Jazz, die Pelicans müssen zu den Minnesota Timberwolves (beide Partien um 21.30 Uhr).

In der Theorie könnte nach dem Ende der regulären Saison ein Szenario stehen, in dem alle vier genannten Teams mit der gleichen Anzahl an Siegen dastehen. In diesem Fall entscheiden die sogenannten "Tiebreaker" - von der Liga festgelegte Parameter, die über die endgültige Platzierung entscheiden.

Mavs ohne Chancen auf die Play-offs - klares Bild im Osten

Am wichtigsten dabei ist die Bilanz in den direkten Duellen. Die Lakers haben beispielsweise alle vier Aufeinandertreffen gegen den Stadtrivalen in der aktuellen Saison verloren, der Tiebreaker ginge also an die Clippers, sollten die Lakers und Clippers die Spielzeit mit der gleichen Bilanz beenden.

Golden State hat dagegen keinen Tiebreaker gegen die drei Konkurrenten auf seiner Seite, daher sind die Warriors zum Gewinnen verpflichtet, um den aktuellen Vorsprung vor der Konkurrenz zu halten. Golden State hat vor dem letzten Wochenende der regulären Saison ein Sieg mehr als die Clippers, Lakers und Pelicans.

Sogar der aktuell Neuntplatzierte aus Minnesota kann sich in der Theorie noch Hoffnungen auf einen direkten Play-off-Platz machen, dafür müssen die Wolves ihre beiden verbliebenen Spiele gewinnen und auf Niederlagen der Konkurrenten hoffen. Minnesota spielt in der Nacht auf Sonntag gegen die San Antonio Spurs, am Sonntagabend dann gegen die Pelicans.

Ein Platz im Play-In-Turnier ist den Wolves aber sicher, genau wie dem Zehntplatzierten im Westen, den Oklahoma City Thunder. Ohne Chance sind die Dallas Mavericks, nachdem die Texaner zuletzt mit 112:115 gegen die Chicago Bulls verloren. Erstmals seit vier Jahren finden die Play-offs damit ohne die Mavs statt.

Deutlich klarer ist das Bild derweil in der Eastern Conference. Die Top Sechs ist bereits in Stein gemeißelt (Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks und Brooklyn Nets), auch die vier Teams für das Play-In-Turnier stehen bereits fest (Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Chicago Bulls). Nur bei der endgültigen Reihenfolge kann es am letzten Spieltag der regulären Saison noch zu Verschiebungen kommen.