Vierjahresvertrag: Dest bleibt in Eindhoven

Der bislang vom FC Barcelona ausgeliehene Sergino Dest bleibt langfristig bei der PSV Eindhoven. Wie der niederländische Meister am Samstag bekanntgab, hat der 23 Jahre alte Linksverteidiger einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Dest hatte sich in der vergangenen Saison bei der PSV als Stammspieler etabliert, zog sich kurz vor Saisonende allerdings einen Kreuzbandriss zu und wird noch monatelang fehlen. "Wir haben das intern gut besprochen, aber Sergino hat uns in der letzten Saison so sehr überzeugt, dass wir die Chance, ihn dauerhaft zu übernehmen, auf keinen Fall verpassen wollten. Er hat so viele Qualitäten. Daran ändert auch die neue Situation nichts", wird Sportdirektor Earnest Stewart auf der Vereinswebsite zitiert.