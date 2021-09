Viergevers ganz spezielles Debüt

Fürths letzter Neuzugang traf in seinem allerersten Auslandseinsatz gleich auf seinen früheren Coach aus Eindhoven - und zieht eine recht positive Bilanz.

Erst am vergangenen Montag hatte Nick Viergever zum ersten Mal mit seinen neuen Kollegen trainiert. Der erst am finalen Tag der Wechselperiode verpflichtete Innenverteidiger war in jener Nacht Vater geworden und hatte noch einige Tage frei bekommen. Und trotzdem gönnte ihm Trainer Stefan Leitl gleich nach der ersten Trainingswoche sein Debüt in der Fürther Startelf. Für den 32-Jährigen nicht nur deshalb ein ganz besonders denkwürdiges Spiel.

Schließlich hatte Viergever seine komplette bisherige Karriere in den Niederlanden verbracht in Rotterdam, in Alkmaar, Amsterdam und zuletzt in Eindhoven. Es war also auch die späte Auslandspremiere für den Routinier, der sich aber von reichlich Landsleuten umgeben sah. So war Viergever mit Justin Hoogma und Jetro Willems bei der Spielvereinigung auf zwei weitere Niederländer getroffen, Willems spielte gleich neben ihm in der Viererkette.

"Der Trainer fordert das von mir"

Aber auch der Gegner hatte alte Bekannte mitgebracht. Stürmer Wout Weghorst war Viergever noch aus Duellen in der Heimat bekannt, noch besser aber kennt er VfL-Coach Mark van Bommel, unter dem er selbst schon bei der PSV trainierte und spielte. "Natürlich hat man mich danach gefragt", verriet der Spion in den eigenen Reihen, "er spielt exakt dasselbe wie in Eindhoven, auch im Spielaufbau. Ich wusste schon, was sie vorhatten, sie suchen die Pässe und Lücken auf die Flügelspieler. Wir haben sie gut analysiert, das war etwas Positives aus diesem Spiel."

Trotz der 0:2-Niederlage. "Ich bin natürlich enttäuscht, dass wir verloren haben", gestand Viergever, " aber wir waren lange drin im Spiel, das war gut. Leider haben sie gleich mit der ersten Gelegenheit getroffen." Ein Phänomen, mit dem sich der Aufsteiger schon länger herumschlägt. "Aber wir haben die Köpfe oben behalten und auch als Team sehr gut gekämpft, das defensive Verhalten der gesamten Mannschaft war in Ordnung, sie hatten nur noch die Chance beim Elfmeter", bilanzierte Viergever, der sich auf Anhieb zum Abwehrchef und Kommandogeber aufschwang. "Die Kommunikation war schon gut, es ist eine meiner Qualitäten, die Mannschaft zu führen und die richtigen Anweisungen zu geben. Der Trainer fordert das von mir, die Führung zu übernehmen von hinten, das habe ich versucht, so gut wie möglich, Gegen den Ball war es auch schon richtig gut, wir hatten gute Pressingmomente, Es war für Wolfsburg nicht so einfach gegen uns."

Wie es gehen könnte, weiß er schon

Diesbezüglich hat er die Erwartungen von Leitl gleich erfüllt. "Nick hat die komplette Kette stabilisiert. Er hat ein sehr gutes Coaching und ist ein Spieler, der seit Jahren auf allerhöchstem Niveau spielt", lobte der 44-Jährige, "man hat gesehen, warum unsere vier Neuen gespielt haben, sie machen uns einfach besser. Wir haben mit Nick und mit Jetro sehr viel Erfahrung."

Die Viergever bald auch in ein mutigeres und effizienteres Aufbauspiel einbringen will. "Wir hatten ein gutes Niveau im Spiel gegen den Ball, aber wir müssen uns im Spiel mit dem Ball noch mehr zutrauen", erkennt der Neue, "das Schwierigste für uns war es, selbst ins Spiel zu kommen und Chancen rauszuspielen, das waren zu wenige. Wir hätten sie bekommen können mit etwas mehr Selbstvertrauen, Ruhe und guten Entscheidungen mit Ball, da waren wir manchmal zu hektisch und haben deswegen Fehler gemacht." Und auch davon hat Viergever eine klare Vorstellung: "Wenn wir lange Bälle auf Cedric Itten spielen, müssen wir uns besser positionieren und bessere Entscheidungen treffen, um die zweiten Bälle zu erobern." Wie es gehen könnte, weiß er also schon. Viergever könnte sich mit all seiner Erfahrung und seinem Spielverständnis zu einem wertvollen Stabilisator entwickeln.