Viergevers Comeback macht Mut

Mit nur fünf Punkten ziert die SpVgg abgeschlagen das Tabellenende. Dennoch schöpft sie aus dem jüngsten Trend Mut und möchte gegen den VfB Stuttgart positiv ins neue Jahr starten.

Im strömenden Regen bereitete sich die SpVgg am Dienstagnachmittag auf den Rückrundenauftakt gegen den VfB Stuttgart vor. Ruhig, motiviert und fokussiert sei die Stimmungslage, sagte Torwart Sascha Burchert anschließend. Vorsichtig optimistisch hätte er ebenfalls anführen können. Zwar ist die Erinnerung an das desillusionierende 1:5 zum Saisonauftakt bei den Schwaben nicht verblasst, die Ausgangslage vor dem Wiedersehen am Samstag dennoch eine andere.

Zunächst dürfte die Startaufstellung des Kleeblatts auf mindestens fünf Positionen im Vergleich zum August verändert sein: Gideon Jung hat nach seiner Knie-OP noch Trainingsrückstand, Justin Hoogma befindet sich nach einem positiven Corona-Test in häuslicher Isolation. Nils Seufert spielt mittlerweile beim SV Sandhausen, Julian Green und Luca Itter waren zuletzt Reservisten. Für Letzteren hat sich Jetro Willems als Linksverteidiger etabliert. Der Niederländer fehlte zu Wochenbeginn wegen privater Angelegenheiten zwar im Training, soll aber rechtzeitig zurück sein.

Viergevers Comeback sollte der Defensive noch mehr Stabilität geben

Nur auf der Bank saß beim 1:5 damals Timothy Tillman, der sich im Verlauf der Hinrunde zur positiven Überraschung im Kader mauserte. Gleiches gilt für Jamie Leweling, damals eingewechselt und einziger Torschütze. Erst danach verpflichtet wurde Nick Viergever. Der Abwehrchef aus den Niederlanden spielte in der Hinrunde nur siebenmal, am 30. Oktober verletzte er sich beim 1:3 in Freiburg am Sprunggelenk und fehlte seitdem. Sein Comeback sollte der zuletzt schon stabileren Defensive der Fürther noch mehr Kompaktheit bringen.

Zur Erinnerung: In den beiden jüngsten Heimspielen vor der kurzen Winterpause blieb die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl ohne Gegentor, siegte beim 1:0 gegen Union Berlin und holte einen Punkt gegen den FC Augsburg (0:0). Zudem siegte in den jüngsten Pflichtspielduellen zwischen Fürth und dem VfB immer die Heimmannschaft. Eine Garantie für das nächste Erfolgserlebnis ist all dies nicht, Mutmacher für ein solches aber allemal.