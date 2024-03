Vier von sieben: Pogacar dominiert die Katalonien-Rundfahrt

Tadej Pogacar war eindeutig der stärkste Fahrer der Katalonien-Rundfahrt. Der Slowene gewann vier von sieben Etappen - auch das letzte Teilstück - und hatte in der Gesamtwertung über drei Minuten Vorsprung.

Tadej Pogacar war vor dem letzten Teilstück der 103. Katalonien-Rundfahrt der Gesamtsieg schon fast nicht mehr zu nehmen. Trotzdem mischte der Slowene auch im Finale der 7. Etappe rund um Barcelona vorne im Feld im Kampf um die Tagesentscheidung mit. Am Ende des Rundkurses war nur noch eine rund 20-köpfige Gruppe übrig, aus der heraus erst Enric Mas und dann auch Pogacars Teamkollege Joao Almeida attackierten. Entscheidend lösen konnten sie sich aber nicht und so entschied der Sprint, in dem Pogacar die schnellsten Beine hatte und damit seinen vierten Tageserfolg einfuhr.

Zweiter in der katalanischen Hauptstadt wurde nach 145,3 km der Franzose Dorian Godon (Decathlon - Ag2r), Dritter sein Landsmann Guillaume Martin (Cofidis).

Steinhauser kommt nicht weg

Lange fuhr auf dem siebten und letzten Abschnitt, auf dem die Fahrer sechsmal den giftigen Anstieg zum Montjuic bewältigen mussten, auch der der Allgäuer Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) an der Spitze. Auf der vorletzten Überquerung des Hausbergs der Metropole hatte ihn das Feld aber wieder gestellt.

Für Pogacar war es der erste Triumph bei der Katalonien-Rundfahrt, die er letztlich überlegen vor dem Spanier Mikel Landa (+3:41 Minuten, Quick-Step) und dem Kolumbianer Egan Bernal (+ 5:03, Ineos Grenadiers), der am Samstag Aleksander Vlasov vom deutschen Team Bora-hansgrohe geschubst hatte, für sich entschied. Zudem gewann Pogacar die Punkt- und Bergwertung des Traditionsrennens.

103. Katalonien-Rundfahrt, 7. Etappe Barcelona - Barcelona (145,30 km)

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 3:15:23 Std.; 2. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 0 Sek.; 3. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis; 4. Stephen Williams (Großbritannien) - Israel-Premier Tech; 5. Patrick Konrad (Österreich) - Lidl-Trek; 6. Sergio Andres Higuita Garcia (Kolumbien) - Bora-hansgrohe; 7. David Gonzalez Arribas (Spanien) - Caja Rural-Seguros RGA; 8. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious; 9. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 10. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious ... 46. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe + 34; 86. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 3:34 Min.; 97. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 6:04; 102. Henri Uhlig (Regensburg) - Alpecin-Deceuninck + 7:00; 114. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 8:36; 126. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 11:07

Gesamtwertung Einzel, Endstand nach der 7. Etappe

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 28:21:29 Std.; 2. Mikel Landa Meana (Spanien) - Soudal Quick-Step + 3:41 Min.; 3. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 5:03; 4. Aleksander Vlasov (Russland) - Bora-hansgrohe + 5:56; 5. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 6:01; 6. Chris Harper (Australien) - Team Jayco AlUla; 7. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ + 6:02; 8. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 6:33; 9. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 10. Lorenzo Fortunato (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 7:27 ... 45. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe + 37:01; 51. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 43:39; 53. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 45:16; 90. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 1:11:31 Std.; 96. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 1:13:55; 114. Henri Uhlig (Regensburg) - Alpecin-Deceuninck + 1:28:16