Vier Verteidiger fehlen: Rückt Prib in die Fürther Startelf?

Eigentlich sollte er die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth als Leitwolf in der Regionalliga anführen. Nun steht Edgar Prib plötzlich bei den Profis im Blickpunkt.

Mancher Beobachter mag sich verwundert die Augen gerieben haben. Edgar Prib? Der Edgar Prib? Ja, es war tatsächlich der Edgar Prib, mit den 102 Bundesliga- und 170 Zweitliga-Spielen, der am vergangenen Samstag beim Testspiel in Stuttgart in der Fürther Abwehr verteidigte.

Bei der Spielvereinigung wurde der junge Prib einst zum Profi und Derbyhelden gegen den Club, kickte danach viele Jahre für Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. Im September ist der Fürther Junge nach einem Abstecher in die Türkei heimgekehrt, um die abstiegsbedrohte U 23 als Leitwolf unter Ex-Profi Petr Ruman in der Regionalliga Bayern anzuführen - und sich so langsam auf die Karriere nach der Karriere vorzubereiten.

In Braunschweig und Gelsenkirchen auf der Bank

Doch das muss derzeit warten. Seinen 34. Geburtstag verbrachte Prib Mitte Dezember in der Arena auf Schalke, blieb jedoch wie zwei Wochen zuvor in Braunschweig ohne Einsatz. Beim Rückrundenauftakt in Paderborn könnte der Routinier noch mal wichtiger werden. Nachdem Luca Itter und Niko Gießelmann vorerst weiter ausfallen, Oussama Haddadi mit Tunesien beim Africa-Cup weilt und Gideon Jung gelbgesperrt ist, fehlen Trainer Alexander Zorniger gleich vier Verteidiger.

Derzeit deutet vieles darauf hin, dass Linksfuß Prib gemeinsam mit Damian Michalski und Maximilian Dietz die Fürther Dreierkette bilden wird.