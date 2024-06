Vier Vergehen der Fans: Fortuna muss 137.040 Euro zahlen

Fortuna Düsseldorf muss aufgrund des Fehlverhaltens seiner Fans blechen. Aufgrund vier Vergehen belegte das Sportgericht des DFB den Zweitligisten mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 137.040 Euro.

Im vergangenen halben Jahr zündeten die Anhänger von Fortuna Düsseldorf immer mal wieder pyrotechnische Gegenstände. Für "vier Fälle eines unsportlichen Verhaltes" wurde der Zweitligist nun vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Geldstrafe in einer Gesamthöhe von 137.040 Euro belegt. 41.800 Euro darf die Fortuna für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Der größte Anteil der Strafe resultiert aus dem Pokalviertelfinalspiel auf St. Pauli. Ende Januar waren im Gästeblock 58 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden. Dafür belangte das Sportgericht die Düsseldorfer mit einer Strafe von 57.600 Euro.

Zwei Spielunterbrechungen verschuldet

Ein weiterer großer Anteil entstand erneut bei einem DFB-Pokalspiel - diesmal im Halbfinale. In der Bay-Arena hatten die Fans mit 48 bengalischen Feuern, einer Feuerwerksbatterie, zwei Rauchtöpfen und fünf Raketen kurz nach dem Wiederanpfiff für eine Unterbrechung gesorgt. Für dieses Vergehen liegt die Strafe bei 53.400 Euro.

Zwei deutliche geringere Strafen erhielten die Flingeraner auch noch wegen zwei Ligaspielen. So brannten die Anhänger der Fortuna Mitte Februar in Karlsruhe 24 pyrotechnische Gegenstände ab. 14.400 Euro werden dafür fällig. Zusätzlich sorgten sie im Gastspiel in Osnabrück mit 17 pyrotechnischen Gegenständen für eine einminütige Unterbrechung in der 46. Minute, die den Verein 11.640 Euro kostet.

Da die Düsseldorfer der Strafe zugestimmt haben, ist das Urteil rechtskräftig.