Vier Verabschiedungen in Duisburg: Kapitän Stoppelkamp geht

Vor dem letzten Heimspiel des Jahres sind beim MSV Duisburg einige personelle Entscheidungen gefallen. Vier Spieler laufen am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Duell gegen den 1. FC Saarbrücken (zumindest vorerst) zum letzten Mal für den MSV auf.

Nach einer Karriere, die ihn bis in die Bundesliga führte, kehrte Moritz Stoppelkamp im Sommer 2017 zurück in seine Heimat. Der gebürtige Duisburger, der schon seine Jugendzeit bei den Zebras verbracht hatte, schloss sich noch einmal dem MSV an.

Dort erlebte er den Abstieg aus der 2. Bundesliga mit. In den vier Drittliga-Spielzeiten führte der Linksaußen sein Team als Kapitän auf den Rasen und avancierte in drei der vier Saisons, so auch dieses Jahr, zum Top-Scorer bei den Meiderichern. In wettbewerbsübergreifend 196 Spielen für den MSV gelangen ihm 65 Tore und 54 Vorlagen. Nun, mit 36 Jahren, verabschiedet sich der "Capitano" vom MSV.

Duisburg will dem Kader "neuen Input geben"

Mit ihm werden den Verein außerdem drei weitere Spieler verlassen: Marvin Ajani, Leroy Kwadwo und Aziz Bouhaddouz, alle seit 2021 in Duisburg, suchen sich im Sommer eine neue Herausforderung. "Menschlich ist es um jeden von ihnen schade”, erklärte Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung. „Am Ende müssen wir diesen Cut aber machen, um so unserem Kader für die neue Spielzeit zumindest in Ansätzen neuen Input geben zu können.”

Während Kwadwo in dieser Saison, von Verletzungsproblemen geplagt, nur auf acht Drittliga-Einsätze kommt - insgesamt lief der Linksverteidiger 40-mal für die Zebras auf (keine Torbeteiligung) - spielten Bouhaddouz (25 Liga-Einsätze) und vor allem Ajani (33) eine durchaus wichtige Rolle.

Automatische Verlängerung bei Bitter

Rechtsaußen Ajani stand in seinen zwei Jahren beim MSV bislang insgesamt 73-mal auf dem Platz, erzielte sechs Tore und bereitete sieben weitere vor. Angreifer Bouhaddouz kommt in der gleichen Zeit sogar auf 76 Auftritte im Zebra-Dress (20 Tore, 15 Vorlagen).

"20 Spieler aus dem aktuellen Team haben noch einen gültigen Vertrag, mit weiteren Akteuren, deren Kontrakte auslaufen, ist der MSV aktuell noch in Gesprächen", erklärte der Verein. Zuletzt wurde das Arbeitspapier von Joshua Bitter nach dessen 28. Einsatz in der laufenden Saison automatisch verlängert.