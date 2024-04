Vier und Stadtallendorf - eine besondere Verbindung

Der TSV Eintracht Stadtallendorf hat keine leichte Saison hinter sich, unter Coach Daniel Vier zuletzt aber wieder an Stabilität gewonnen. Der Ex-Profi an der Seitenlinie spielte in seiner Karriere selbst unter und mit prominenten Namen.

Daniel Vier steht beim TSV Eintracht Stadtallendorf inzwischen an der Seitenlinie des Hessenliga-Teams. IMAGO/Oliver Vogler