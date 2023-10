Vier Trainer in dreieinhalb Monaten: Turbulente Zeiten beim FC Holzhausen

Über Jahre ging es beim FC Holzhausen nur bergauf - gipfelnd in der vergangenen Saison als Tabellensiebter der Oberliga Baden-Württemberg. Doch im sagenumwobenen zweiten Jahr erlebt der Klub gerade heftige Turbulenzen.

Die Saison in der Oberliga Baden-Württemberg ist erst zwölf Spieltage alt, aber beim FC Holzhausen ist bereits so viel passiert, dass es für mehr als eine Spielzeit reichen würde. Karsten Maier, seit Anfang Oktober neuer Sportlicher Leiter in Holzhausen, muss keine zwei Wochen nach seinem Einstieg beim Tabellenvorletzten als Interimstrainer einspringen. Der bisherige Cheftrainer Benjamin Maier teilte dem Verein am vergangenen Samstagabend nach dem 3:3 gegen den SV Oberachern seine Rücktrittsentscheidung mit.

"Der Wechsel auf der Trainerposition war für uns alle sehr überraschend, und wir versuchen jetzt die besten Lösungen für die Mannschaft gemeinsam zu erarbeiten", sagt Karsten Maier, der dabei von den beiden Co-Trainern Oliver Grathwol und Manuel Zug sowie Torwarttrainer Igor Idjakovic unterstützt wird und direkt als Krisenmanager gefragt ist.

Dabei nahm die wilde Fahrt für den Verein aus dem gut 1000 Einwohner zählenden Ortsteil von Sulz am Neckar bereits Ende Juni - über drei Monate vor Maiers Amtsantritt - ihren Anfang. Aufstiegstrainer Pascal Reinhardt startete mit dem Team in seine dritte Saisonvorbereitung. Der 31-Jährige hatte den Klub im Sommer 2021 übernommen, erstmals in der Vereinsgeschichte in die Oberliga und hier als Aufsteiger auf einen starken siebten Platz geführt. Das blieb nicht unbeobachtet. Ligakonkurrent und Aufstiegsfavorit SG Sonnenhof Großaspach lotste Reinhardt zum Dorfklub. Vier Tage nach dem Trainingsauftakt war man in Holzhausen ohne Coach und Sportlichen Leiter - das nämlich war Reinhardt seit 2022 in Personalunion.

Trennung nach zwölf Tagen

Erst 14 Tage nach dem Abgang, eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel, präsentierte der Verein mit Mario Estasi einen Nachfolger für die Doppelfunktion. Doch die Zusammenarbeit mit dem 49-Jährigen entpuppte sich als Missverständnis. Nach nur zwölf Tagen und dem Holzhausener Erstrunden-Aus im WFV-Pokal durch eine 3:4-Niederlage beim Verbandsligisten VfL Pfullingen trennten sich die Wege bereits wieder.

Benjamin Maier, seit 2022 Co-Trainer beim FC, übernahm eine Woche vor dem Start der Oberliga-Saison interimsweise. Nach einem erfolgreichen Auftakt beim 3:0 gegen den FC Nöttingen holte die Mannschaft in den elf folgenden Spielen nur fünf weitere Punkte. Zwar gelang dem Team mit dem 2:1 beim 1. Göppinger SV ein überraschender Auswärtssieg, doch sechs der vergangenen acht Spiele gingen verloren. Zuletzt reichte es gegen Oberachern trotz 3:1-Führung nur zu einem Punkt. Benjamin Maiers Rücktritt hängt aber nicht nur mit diesem Spiel zusammen. Der 38-Jährige, der eigentlich bis zur Winterpause als Interimstrainer fungieren sollte, begründete seine Entscheidung mit persönlichen und vor allem zeitlichen Gründen.

Rückkehr auf die Oberliga-Trainerbank

Damit kehrt Karsten Maier nach über zehn Jahren auf die Oberliga-Trainerbank zurück. Ab 2000 hatte er die TSG Balingen trainiert und 2008 in die Oberliga geführt. Nach 13 Jahren als Trainer folgte der Wechsel auf den Sportvorstandsposten bei der TSG, ehe er sich im Herbst 2015 vorerst aus dem Fußballgeschäft zurückzog. Jetzt will Maier den Erfolg nach Holzhausen zurückbringen: "Wir werden alles versuchen, um mit positiven Ergebnissen die Stimmung zu verbessern. Dabei schauen wir von Spiel zu Spiel und wollen immer an unsere maximale Leistungsstärke rankommen. Gelingt uns dies, werden wir uns Schritt für Schritt verbessern."

Mit der Trainersuche will sich Maier erst in der Winterpause beschäftigen. Schließlich gilt es zunächst, den nach Jahren des Höhenflugs etwas ins Schlingern geratenen Klub aus dem Landkreis Rottweil wieder auf Kurs zu bringen. Mit drei Aufstiegen in sieben Jahren ging es seit 2015 zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb quasi nur bergauf.

Torjäger Michel angeschlagen

Eng mit dem Aufschwung verbunden ist Torjäger Janik Michel, der Anfang 2018 zum damaligen Landesligisten kam und den FC 2020 in die Verbands- und 2022 in die Oberliga schoss. 47 Treffer in 38 Verbandsliga-Spielen bescherten dem Mittelstürmer 2021/22 die "Torjägerkanone für alle" in der 6. Liga. In dieser Spielzeit kämpft der 31-Jährige immer wieder mit kleineren Verletzungsproblemen, hat deshalb auch die Kapitänsbinde abgegeben, aber trotzdem die Hälfte der 14 Holzhausener Saisontore erzielt.

In dieser Woche hat Karsten Maier den Fokus erstmal auf die Defensive gelegt. "Wir haben an der Grundordnung gegen den Ball gearbeitet. Generell wollen wir kompakt, angriffslustig und mutig agieren", sagt der neue Sportliche Leiter und Interimstrainer. Mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenfünften 1. CfR Pforzheim wartet an diesem Freitag (19 Uhr) direkt eine schwere Aufgabe.