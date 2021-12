Vier Tore in elf Minuten: Bietigheim schlägt Mannheim - Wolfsburg siegt im Verfolgerduell

Der Meister und Tabellenführer hatte spielfrei, die Eisbären Berlin konnten zum Abschluss des Jahres von der Couch aus beobachten, wie Mannheim in Bietigheim einen klaren Vorsprung verspielte. Wolfsburg gewann das Verfolgerduell in Ingolstadt. München hat Iserlohn zu Gast.

Nach dem Wirbel um Trainer Pavel Gross haben die ersatzgeschwächten Adler Mannheim eine unerwartete Niederlage kassiert. Eine Drei-Tore-Führung verspielte der klare Favorit am Donnerstagabend bei Aufsteiger Bietigheim Steelers und verlor mit 4:5 (1:1, 3:0, 0:4). "Wir haben heute einen Job zu erfüllen gehabt, das waren drei Punkte hier zu holen, das haben wir leider nicht getan", haderte Nationalstürmer David Wolf bei "MagentaSport".

Mit einem 4:1 waren die Mannheimer in das Schlussdrittel gegangen, bevor sie das Baden-Württemberg-Duell aus der Hand gaben. C.J. Stretch (45.) und Riley Sheen (48.) brachten den Neuling heran, knapp sechs Minuten vor dem Ende glich Brendan Ranford für Bietigheim aus. Jalen Smereck erzielte mit seinem zweiten Tor den Siegtreffer (57.) und sorgte für den dritten Erfolg hintereinander. Die Adler rutschten auf Tabellenrang drei ab. Die Unruhe um Gross sei "kein Thema, was die Mannschaft angeht", sagte Wolf.





Wolfsburg zieht an Mannheim vorbei

Wolfsburg setzte sich in Ingolstadt durch und ist die neue Nummer 2 in der DEL. Für die Grizzlys traf in einem umkämpften Match Trevor Mingoia doppelt (8., 23.), zudem steuerten Jordan Murray (25.), Fabio Pfohl (56.) und Spencer Machacek (59.) die Tore beim 5:3 beim ERCI bei. waren erfolgreich.

Münchner Krise setzt sich fort

Sportliche Sorgen hat unterdessen Meisterschaftsrivale EHC Red Bull München. Mit dem 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0) nach Penaltyschießen gegen die Iserlohn Roosters setzte sich die Krise des Topclubs fort. Ein 0:3 machten die Münchner zwar wett, konnten den Sieg aber nicht holen. Im Dezember gewann der EHC nur zwei seiner elf DEL-Spiele.

Drei Matsumoto-Tore sind zu wenig für die Haie

Im torreichsten Spiel zum Jahresabschluss der DEL unterlagen die Kölner Haie bei den Straubing Tigers mit 4:8 (2:3, 2:2, 0:3). Auch ein Dreierpack von Jonathan Matsumoto konnte die nächste Niederlage der Haie gegen die Niederbayern nicht verhindern. Schon die beiden ersten Duelle der Saison mit Straubing hatten die Kölner verloren.

Lessio lässt Krefeld jubeln

Nach vier Siegen in Folge musste Nürnberg nun die zweite Niederlage hintereinander einstecken. Nach dem 4:5 in Bietigheim gingen die Ice Tigers auch in Krefeld als Verlierer vom Eis. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2, ehe Lucas Lessio in der Verlängerung der entscheidende Treffer für die Pinguine gelang.