Vier Topkandidaten stehen auf der "geheimen" Gorenzel-Liste

Der Name Lauth ist bei 1860 München vom Tisch, ebenso eine Trennung von Gorenzel. Der hat dafür eine Liste mit Trainerkandidaten zusammengestellt.

Am Donnerstagabend trifft sich der Aufsichtsrat der Münchner, um über eine Trainerliste zu beraten, die Sportchef und Übergangscoach Günther Gorenzel vorrecherchiert hat. Zwölf Namen stehen darauf, nur einer von ihnen kann jedoch das Rennen machen. Wenn sich die Gesellschafter überhaupt einig werden. Durch eine undichte Stelle wurde die "geheime" Gorenzel-Liste bereits im Vorfeld öffentlich, vier Topkandidaten stehen zur Auswahl: Marco Antwerpen, Achim Beierlorzer, Manuel Baum und Jens Härtel.

Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings gering, dass schon am Sonntag, im Heimspiel gegen den SC Verl, ein neuer Trainer auf der Löwen-Bank Platz nimmt. Eilig hat es der Tabellenachte ohnehin nicht, denn bereits nach dem 1:2 beim damaligen Tabellenletzten in Meppen, der dritten Niederlage im neuen Jahr, hatte der Präsident den Aufstiegskampf für dieses Jahr abgeblasen. "Wir müssen von Spieltag zu Spieltag schauen", hatte Robert Reisinger angeordnet - und die Qualifikation für den DFB-Pokal als neues, realistisches Saisonziel genannt.

Die Mannschaft wird derweil von Gorenzel auf das Heimspiel gegen Verl eingeschworen. Demonstrativ strich der Österreicher den freien Montag - und scheint zumindest als Sportchef fester im Sattel zu sitzen, als das unmittelbar nach der Meppen-Pleite noch zu erwarten war.

Damals geisterte der Name Benny Lauth, 41, durch den Blätterwald. Inzwischen ist aber klar: Der frühere Nationalstürmer ist maximal als Ergänzung zu Gorenzel ein Thema, nicht aber als dessen Ersatz. In dieser entscheidenden Phase will der Verein die Zukunftsplanung nicht unbedingt einem Berufsanfänger überlassen.

Somit hat die Löwen-Woche zumindest einen Gewinner: Gorenzel selbst. Hat er Glück, nimmt ihm den Trainerjob bald einer von seiner Liste ab. Ein Abschied des Sportchefs von 1860 scheint aber fürs Erste vom Tisch zu sein.