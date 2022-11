Vier Tests und eine Woche Spanien: So plant Holstein Kiel die WM-Pause

Die WM-bedingt verlängerte Winterpause stellt die Profiklubs vor ungewohnte Aufgaben. Zweitligist Holstein Kiel plant mit einer Mischung aus Urlaub und Trainingslagern.

Am 11. November gibt es nochmal das Heimspiel gegen Hannover 96 (18.30 Uhr), danach ist nicht nur für Holstein Kiel Schluss: Rund elf Wochen lang pausiert dann in vielen europäischen Profiligen der Betrieb, weil in Katar die Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Eine ungewohnte Terminsituation, die in jedem Klub anders gehandhabt wird.

Die Störche zum Beispiel hängen nach dem vorläufigen Ligaschluss noch ein Freundschaftsspiel beim Hamburger Oberligisten SC Victoria Hamburg (15. November, 19.30 Uhr) dran, erst unmittelbar danach schickt Trainer Marcel Rapp seine Spieler in den Urlaub.

Ein Flug in den Süden

Vor den freien Weihnachts- und Silvestertagen versammelt er seinen Kader dann aber noch vom 15. bis zum 23. Dezember für eine Woche zum Trainingslager in Kiel. Weiter geht es dann erst im neuen Jahr.

Am 2. Januar steigt der Neujahrsauftakt - und die Profis am 8. Januar in den Flieger: Eine Woche lang bezieht Holstein ein Trainingslager im spanischen Olive Nova. Dort soll es zwei Testspiele geben, ein weiteres ist dann nach der Rückkehr geplant. Gegen wen es geht, steht noch nicht fest.

Das erste Pflichtspiel betreiten die Kieler erst wieder am Samstag, 28. Januar. Dann ist ab 13 Uhr die SpVgg Greuther Fürth zu Gast an der Kieler Förde.

jim