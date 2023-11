Vier Teams, keine Tore!

Olympique Marseille scheint seine Erfolgsserie im UEFA-Cup auch im Halbfinale fortsetzen zu können. Die von Jose Anigo trainierten Südfranzosen kamen im gefürchteten St. James' Park in Newcastle zu einem 0:0. Torlos gingen auch die levantinischen Nachbarn Villarreal und Valencia auseinander.

Alle Termine

Das Halbfinale im Überblick

Donnerstag, 22. April, 20.45 Uhr:

Newcastle United - Olympique Marseille 0:0 Durch das torlose Remis im St. James' Park zu Newcastle sichert sich Olympique Marseille eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel in zwei Wochen. In einer gutklassigen und temporeichen Partie hätten beide Mannschaften in Führung gehen können, doch Ameobi für Newcastle United und Drogba auf Seiten von Marseille vergaben aussichtsreiche Gelegenheiten.

Donnerstag, 22. April, 21.45 Uhr:

FC Villarreal - FC Valencia 0:0 Die Zuschauer im "El Madrigal" in Villarreal sahen ein packendes Spiel, bei dem - wie auch in Newcastle - leider die Tore fehlten. Die beiden levantinisches Nachbarn lieferten sich phasenweise einen offenen Schlagabtausch. Valencia, das nun mit Heimrecht im "Mestalla" natürlich klarer Favorit für das Erreichen des Finales in Göteborg ist, war über weite Strecken dominant und hatte nach der Pause einmal Pfostenpech (Baraja). Villarreal bleibt zu Hause im UEFA-Cup weiter ohne Gegentreffer.