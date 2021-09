Vier Teams in der Favoritenrolle

Bekannte Namen zieren das Feld der Topfavoriten auf den DEL-Titel 2021/22. Kann Ingolstadt im Konzert der Großen überraschen?

Mannheim und München wollen den Titel zurück

Die üblichen Verdächtigen aus Mannheim - siehe auch die Ansicht der DEL-Trainer - und München sind einmal mehr die großen Titelfavoriten. Mit dem Abwerben von Topcenter Ben Smith, der aus der Kurpfalz gen Süden wechselte, gab es im Sommer einen spektakulären Wechsel. Die zuletzt etwas schwächelnde Mittelstürmerposition verstärkte der EHC Red Bull obendrein in Ben Street mit einem weiteren gestandenen Nordamerika-Profi mit NHL-Erfahrung. Ähnliches gilt für Verteidiger Jon Blum in der Defensive. Der Abgang von John Peterka nach Buffalo in die NHL wurde mit der Verpflichtung von Frederik Tiffels aus Köln kompensiert.



Doch die Adler antworteten auf ihre Weise - mit klotzen statt kleckern. Mit Korbinian Holzer verpflichtete Manager Jan-Axel Alavaara einen der besten deutschen Abwehrspieler, der nach langen Jahren in Nordamerika und zuletzt in der KHL in sein Heimatland zurückkehrt. Der gebürtige Münchner und in Bad Tölz aufgewachsene Rechtsschütze hätte zweifellos auch dem bayerischen Rivalen gut zu Gesicht gestanden, entschied sich aber zu einem Wechsel zu den Adlern. Mit dem langjährigen KHL-Star Nigel Dawes, Rückkehrer Lean Bergmann, dem russischen Talent Ruslan Iskhakov oder Jordan Szwarz wurden weitere - für DEL-Verhältnisse - äußerst hochwertige Akteure verpflichtet.

Titelverteidiger und Schanzer in Lauerstellung

Mit kleinem Abstand hinter dem Topduo sind auch Titelverteidiger Eisbären Berlin und der ERC Ingolstadt zum Kreis der Titelanwärter zu zählen. Die Oberbayern profitierten im vergangenen Jahr aufgrund zahlreicher freier Kaderstellen von der veränderten Marktlage in der Pandemie und konnten die meisten Akteure um Daniel Pietta sogar ein weiteres Jahr an sich binden. Aus München kam mit Chris Bourque obendrein ein potenzieller Topscorer hinzu, mit David Warsofsky ein weiterer lauf- und spielstarker Verteidiger.

Meister Berlin musste derweil den Abgang von Toptalent Lukas Reichel, der in die NHL zu den Chicago Blackhawks wechselte, verkraften, holte aber mit Kevin Clark einen einstigen Topscorer aus der Schweiz in die DEL zurück. Auch in der Abwehr ging mit Ryan McKiernan, der zum schwedischen Topklub Rögle BK wechselte, ein wichtiger Spieler. Im U-23-Bereich nahm zudem Talent Hakon Hänelt (20), der im NHL Draft 2021 von Washington ausgewählt wurde, nach Reichel ein weiterer Spieler die Chance wahr, sich in der kanadischen Juniorenliga QMJHL im Trikot der Gatineau Olympiques an nordamerikanisches Eishockey zu gewöhnen.

In der Champions Hockey League erlebte der Titelverteidiger bereits einen Fehlstart. Ein schlechtes Vorzeichen auch für die DEL?



Fakten zum Start der DEL-Saison 2021/22