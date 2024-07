Vier statt sieben: Union strukturiert Geschäftsbereiche neu

Union Berlin strafft seine Struktur im nichtsportlichen Bereich und fasst seine Geschäftsbereiche neu. Statt sieben wird es künftig nur noch vier geben.

Nicht nur mit einem neuen Trainerteam, sondern auch mit einer abgewandelten Struktur der Geschäftsbereiche geht der 1. FC Union Berlin in die neue Saison. Konkret werden im nicht-sportlichen Bereich aus sieben Sparten vier:

Für den neuen Geschäftsbereich Finanzen werden die bisherigen Bereiche Lizenzierung und Finanzen zusammengelegt. Haupt-Verantwortlicher ist Präsidiumsmitglied Oskar Kosche. Der bisherige Geschäftsführer Finanzierung, Thomas Stäpke, wird Generalbevollmächtigter innerhalb des Geschäftsbereichs Finanzen.

Aus den Bereichen Unternehmensentwicklung und Marketing & Vertrieb geht der Geschäftsbereich Vermarktung hervor, der Sponsoring, Merchandising, Vertriebsmarketing, Unternehmensentwicklung und Digitalisierung umfasst und von Bernd von Geldern geleitet wird.

Der bisherige Bereich Organisation und Verwaltung heißt neuerdings Spielbetrieb und Organisation und wird von Pierre Lüttge geführt. Dazu gehören die Spieltagsorganisation, der Fan- und Mitgliederservice, die Fanbetreuung, das Ticketing und der IT-Service.

Nicht betroffen von der Umstrukturierung ist der Geschäftsbereich Kommunikation mit den Themenschwerpunkten Profifußball und Unternehmenskommunikation, den Christian Arbeit leitet.

"Nach dem rasanten Wachstum in den letzten Jahren war es uns wichtig, die Struktur zu überprüfen und teilweise zu straffen", wird Union-Präsident Dirk Zingler in der Klubmitteilung vom Mittwochnachmittag zitiert. "Als mittelständischer Betrieb in der Rechtsform eines eingetragenen gemeinnützigen Vereins müssen wir effizient und in unseren Entscheidungen schnell sein. Wir sind weiterhin ehrgeizig und ambitioniert und sehen uns in der neuen Struktur gut aufgestellt, um mit allen unseren Mannschaften erfolgreich Fußball spielen zu können."