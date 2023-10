Vier Spielerinnen von Barcelona dabei: Die zehn Golden-Girl-Finalistinnen 2023

Chiara Beccari (19 Jahre)

Vergangene Saison von Juventus an Como ausgeliehen, diese Saison an Sassuolo. Auch wenn ihr Heimatklub ihr offenbar noch keine tragende Rolle zutraut, stand die Außenstürmerin für die italienische Nationalelf in Down Under in allen Gruppenspielen in der Startelf. IMAGO/ABACAPRESS