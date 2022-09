Vier Spieler, vier Fragen: Das sagt Kovac über Kruse und Co.

Auf wen setzt Niko Kovac beim Wolfsburger Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Eintracht Frankfurt? Seine Stammelf hat der VfL-Trainer noch nicht gefunden, es türmen sich die Fragezeichen im Kader der Niedersachsen.

Hat Max Kruse die Fitness, um den gewünschten Powerfußball von Niko Kovac zu spielen? Warum wechselt der Trainer seinen Kapitän Maximilian Arnold so häufig aus? Auf welcher Position sieht er den wieder wichtigen Josuha Guilavogui am besten aufgehoben? Und was macht eigentlich Jerome Roussillon? Vier Fragen des kicker an den VfL-Coach, der Stellung bezieht. Mal mehr, mal weniger deutlich.

Thema Kruse: Niko Kovac will Powerfußball von seiner Mannschaft sehen, 90 intensive Minute in beide Richtungen. Permanenten Druck auf den Ball, bevorzugt hohes Anlaufen, schnelles Umschalten nach Ballverlusten. Eine Kraftanstrengung, die Kruse, 34 Jahre alt und für jeden sichtbar nicht austrainiert, offenbar in der gewünschten Form nicht mehr zu leisten imstande ist. Dennoch stand der Offensivmann zuletzt beim 0:2 in Leipzig sowie beim 2:4 gegen Köln jeweils über die volle Distanz auf dem Rasen. Passt Kruses Spielstil, der von einzelnen kreativen Momenten lebt, mit dem gewünschten Auftritt der Kovac-Mannschaft zusammen?

Der Trainer weicht der Frage aus. "Es macht keinen Sinn, über Einzelne zu diskutieren. Wir sind eine Mannschaft, jeder muss seinen Beitrag leisten, dass wir erfolgreich sind. Jeder Einzelne muss mitarbeiten. Der Fußball ist inzwischen so gut geworden, dass es mit nur mit zehn, neun oder sieben Feldspielern nicht reicht." Fingerzeige Kovacs in Richtung seines vermeintlichen Starspielers und ein Wunsch: "Bitte nicht alles an Kruse festmachen." Bei dem dennoch weiterhin nicht klar wird, ob er für den Trainer ein Schlüsselspieler ist und zum dauerhaften Störfaktor wird.

Thema Arnold: Schon dreimal in fünf Partien wechselte Kovac, obwohl der nicht gerade viele Führungsfiguren in der Mannschaft vorfindet, seinen von ihm bestimmten Spielführer vorzeitig aus. So häufig erlebte es Arnold in der gesamten vergangenen Saison, in der er alle Spiele absolvierte. "Klar ist man da enttäuscht", sagt der 28-Jährige zur aktuellen Situation. Warum erwischt es regelmäßig den Anführer? Kovac: "Wir haben von den letzten drei Spielen zwei verloren, da versucht man schon, irgendwo Impulse zu setzen." Kovac verweist auf das laufintensive Spiel für seine Mittelfeldspieler. "Wenn der eine oder andere mehr laufen muss, weil er den anderen noch zuarbeiten muss, habe ich das Gefühl, dass dort vielleicht das eine oder andere Mal die Kraft nachlässt und wir frische Kräfte bringen müssen."

Ich habe Max Arnold nicht nur zum Kapitän gemacht, weil er mir sympathisch war. Niko Kovac

Wohlgemerkt für den Arnold, der in der vergangenen Spielzeit die meisten Laufkilometer der gesamten Bundesliga abspulte. Kovac stellt angesichts der drei Auswechselungen aber auch klar: "Das heißt nicht, dass mein Kapitän irgendwo hintendran ist. Im Gegenteil: Ich habe Max Arnold nicht nur zum Kapitän gemacht, weil er mir sympathisch war, sondern weil er auch die Fähigkeiten hat, diese Mannschaft zu führen und ein sehr guter Fußballer ist. Er ist einer, der auch mal anpackt und zupackt." Ein Spielertyp also, von denen Kovac eigentlich gerne mehr hätte …

Thema Guilavogui: Der Ex-Kapitän spielte nach seiner Rückkehr zunächst nur noch eine untergeordnete Rolle, hätte den VfL ein Jahr vor Vertragsende verlassen dürfen, wurde nicht einmal mehr in den Mannschaftsrat gewählt - und ist aufgrund des Mangels an Führungsspielern nun wieder gefragt. Auf welcher Position? Die Vorbereitung absolvierte er ausnahmslos in der eher ungeliebten Rolle als Innenverteidiger (Kovac begründet dies mit dem Fehlen zentraler Abwehrspieler), wurde beim Saisonauftakt gegen Bremen (2:2) zur zweiten Hälfte als Mittelfeldkraft gebracht, der Franzose rettete mit seinem Treffer einen Punkt.

Und ist seither wieder drin im Team. Bevorzugt auf seiner angestammten Position im defensiven Mittelfeld, gegen Köln zuletzt aber zunächst als zentraler Teil der Dreierabwehr, nach der Pause dann als Innenverteidiger (statt Sebastiaan Bornauw oder Maxence Lacroix) in der Viererkette. Wo sieht Kovac den 31-Jährigen nun am besten aufgehoben? "Er ist schon eher ein Mittelfeldspieler, der Innenverteidiger in der Viererkette ist sicher nicht seine optimale Position."

Thema Roussillon: Obwohl zu Saisonbeginn aufgrund des behutsamen Heranführens von Paulo Otavio (nach Kreuzbandriss) durchaus Bedarf bestand auf der Position des linken Verteidigers, blieb Roussillon ohne Einsatzminute, der Franzose stand noch nicht einmal im Kader. Zuletzt plagten den 29-Jährigen laut Kovac Achillessehnenbeschwerden. Ein Wechsel - der VfL hätte dem einstigen Top-Verteidiger keine Steine in den Weg gelegt - kam nicht zustande, es mangelte schlicht an Anfragen. Tut sich trotzdem noch etwas? "Es gibt noch einige Transferfenster, die noch offen sind", stellt Kovac seinen Außenverteidiger noch einmal ins Schaufenster. Bleibt Roussillon, dessen Vertrag 2023 ausläuft und nicht mehr verlängert wird, "ist er genauso ein Bestandteil dieser Mannschaft. Dann kann er versuchen, die Qualitäten, die er ohne Zweifel hat, einzubringen und sich zu empfehlen." Die Aussicht auf Einsätze bliebe dennoch äußerst gering.