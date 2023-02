Vier Spieler, die Liverpools Derbysieg besonders wertvoll machen

Der FC Liverpool erzwingt gegen Everton das Glück. Vier Spieler zeigen, dass es für die Reds nicht einfach nur der erste Ligasieg 2023 war. Nun soll noch von einem fünften Last abfallen.

Jürgen Klopp musste nicht lange überlegen, welches Gefühl ihn am Montagabend dominierte: "Erleichterung, das ist es", sagte der Trainer des FC Liverpool, und welches hätte es auch sonst sein sollen? Gegen den Lokalrivalen FC Everton, noch dazu mit Klopps Widersacher Sean Dyche auf der Trainerbank, gelang den Reds im fünften Anlauf der erste Ligasieg im neuen Jahr.

Und dann erinnerten sie phasenweise auch noch daran, was sie stark gemacht hatte, bevor sie sich ins trübe Mittelfeld der Premier-League-Tabelle absetzten, in dem sie sich als Neunter auch jetzt noch aufhalten. "Das fühlte sich an wie wir, das sah nach uns aus", frohlockte Klopp. "Die gesamte Leistung war extrem wichtig für uns, weil wir ein Statement abgeben mussten."

Salah und Gakpo beenden lange Wartezeiten - Dickes Lob für Bajcetic

Nun könnte man einwenden, dass Liverpool bei beiden Treffern von Abwehrpatzern der Gäste profitierte und Everton 15 Sekunden vor dem Führungstor auf der anderen Seite den Pfosten getroffen hatte. Andererseits war es vielleicht auch mal wieder Zeit für ein wenig Spielglück auf Seiten des Vizemeisters. "Ich weiß nicht, wie sehr man Glück erzwingen kann, aber es war schön, es zu haben", so Klopp.

Vier Spieler belegten, dass dieser 2:0-Erfolg mehr wert war als drei Punkte, die eine erneute Champions-League-Qualifikation auch nicht wirklich wahrscheinlicher machen. Erstens Mohamed Salah, der sein erstes Ligator seit dem "Boxing Day" erzielte, sein erstes in Anfield seit Oktober. Zweitens der bislang so glücklose Winterneuzugang Cody Gakpo, der erstmals überhaupt im Liverpool-Dress traf.

Drittens der schwer vermisste Diogo Jota, der - wie Virgil van Dijk und Roberto Firmino - sein Comeback feierte und bei seinem ersten Einsatz seit der verletzungsbedingt verpassten WM frenetisch gefeiert wurde. Und viertens der 18-jährige Stefan Bajcetic, der das Mittelfeld mit seiner Passstärke und Physis derart reif ordnete, dass Salah hinterher sagte: "Seit er für uns spielt, war er vielleicht unser bester Spieler."

Klopp: "Der Nächste, der ein solches Tor braucht, ist Darwin"

"Beide Tore waren für beide Spieler sehr wichtig", räumte auch Klopp umstandslos ein. "Der Nächste, der ein solches Tor braucht, ist Darwin." Der 75-Millionen-Euro-Mann bereitete immerhin Salahs Treffer mit einem "irrsinnigen Sprint und einem super Pass" (Klopp) vor, bleibt aber vorerst bei lediglich fünf Saisontoren und null seit dem 12. November.

Trotzdem war die wichtigste Erkenntnis für Klopp: "Heute Abend waren viele Dinge anders. Das war das beste Spiel seit langem." Dass es, nüchtern betrachtet, gleichzeitig ein unspektakulärer Arbeitssieg gegen einen Abstiegskandidaten war, belegt, wie dringend der FC Liverpool genau diesen gebraucht hat.