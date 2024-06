Vier Siege in einer Saison: Iniesta erstmals in seiner Karriere abgestiegen

Andres Iniesta erlebte am Samstag eine Premiere in seiner erfolgreichen Karriere, auf die der Welt- und Europameister gerne verzichtet hätte. Auch Paco Alcacer konnte den direkten Wiederabstieg von Emirates Ras Al-Khaima in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht verhindern.

Just an dem Tag, an dem Toni Kroos im letzten Vereinsspiel seiner Karriere zum sechsten Mal die Champions League gewann, musste ein weiterer Weltstar des 21. Jahrhunderts eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Denn obwohl die Saison in den Vereinigten Arabischen Emiraten noch gar nicht beendet ist, steht der erste Abstieg in der Karriere von Andres Iniesta bereits fest.

Durch die 2:3-Niederlage bei Al-Bataeh ist Iniestas Klub Emirates Ras Al-Khaima auch theoretisch nicht mehr zu retten. Der Aufsteiger gewann lediglich vier seiner 25 bisherigen Ligaspiele und muss direkt wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. In der Liga gelangen Ras Al-Khaima in 25 Partien lediglich 30 Treffer. 13 davon - und damit fast die Hälfte - erzielten Iniesta und dessen spanischer Landsmann Paco Alcacer.

Iniesta war im Sommer 2023 ablösefrei aus Japan von Vissel Kobe in die Emirate gewechselt, Paco Alcacer wurde Mitte September von Ligakonkurrent Sharjah FC - aktuell Vierter - ausgeliehen. Beide Verpflichtungen machten sich allerdings mit Blick auf das Saisonziel Klassenerhalt nicht wirklich bezahlt.

Iniesta deutet Verbleib an

Insgesamt 20 Ligaspiele machte Iniesta für den Klub, den er "voller Enthusiasmus" hatte verstärken wollen. Fünf Tore und eine Vorlage stehen für die spanische Ikone, die neunmal Meister in La Liga und viermal Champions-League-Sieger wurde, zu Buche. Paco Alcacer machte gar 23 Spiele und war an zwölf Treffern (acht Tore, vier Vorlagen) direkt beteiligt, doch auch er konnte den ersten Abstieg seiner Karriere nicht abwenden.

Wie es für den 40-jährigen Iniesta weitergeht, ist offen. Bei Instagram allerdings deutete Europas Fußballer des Jahres 2012 einen Verbleib an: "Am Ende sollte es nicht sein - aber wir kommen zurück." Das Leihgeschäft des erst 30-jährigen Paco Alcacer läuft derweil zum 30. Juni aus.