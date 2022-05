Vier Schalkern droht Gelbsperre im Saisonfinale

Drei Schalker mussten in dieser Saison bereits eine Gelbsperre absitzen, mit Blick auf das Saisonfinale in Nürnberg sind davon nun vier weitere bedroht, dazu zählen Kapitän Latza und Offensivwusler Zalazar.

Läuft es gut für die Königsblauen, können sie bereits am Samstag nach ihrem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die direkte Rückkehr in die Bundesliga feiern - wenn Darmstadt 98 am Freitag in Düsseldorf nicht gewinnt und die Schalker tags darauf St. Pauli schlagen.

Möglicherweise fällt die Aufstiegsentscheidung aber auch erst am finalen Spieltag, wenn der FC Schalke bei den Freunden des 1. FC Nürnberg zu Gast ist. Aktuell sind gleich vier Schalker davon bedroht, den großen Showdown zu verpassen. Darko Churlinov, Florian Flick, Danny Latza und Rodrigo Zalazar dürfen sich gegen St. Pauli keine Gelbe Karte abholen, sonst wären sie gegen Nürnberg gesperrt.

Churlinov scheint den Gelben Karton momentan anzuziehen

Churlinov war zuletzt eine der prägenden Figuren. Der Nordmazedonier avancierte nach seiner Einwechslung gegen Bremen zum auffälligsten Schalker und gab die Vorlage zum 1:4-Ehrentreffer, beim 2:1-Sieg gegen Sandhausen war er maßgeblich in beide Treffer involviert. Allerdings scheint er den Gelben Karton im Moment anzuziehen: In drei der jüngsten vier Spiele wurde Churlinov verwarnt, gegen Sandhausen zuletzt, weil er sich in der vierten Minute der Nachspielzeit zu viel Zeit bei seiner Auswechslung ließ. Seine erste Gelbe Karte der Saison hatte er im September erhalten.

Latza hat zwar aus diversen Gründen bereits mehr als die Hälfte aller Spiele in dieser Saison verpasst, sah im Verlauf seiner knapp 650 Liga-Einsatzminuten aber schon viermal Gelb, zuletzt beim 2:1 in Sandhausen in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Zalazar ist bereits seit Mitte Januar von der Gelbsperre bedroht, in den Spielen danach fokussierte er sich lieber ausschließlich auf Tore (2) und Vorlagen (4). Eine seiner vier Gelben Karten stammt aus der Hinrundenbegegnung gegen St. Pauli.

Flick hat dazugelernt

Flick ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell man dazulernen kann: In der Anfangsphase der Saison übertrieb es der Defensivspieler häufig bei der Zweikampfführung, schon nach sechs Spieltagen hatte er drei Gelbe Karten gesammelt. In der Folge zügelte er sich, mit Erfolg: Es gab nur eine weitere Gelbe Karte - Mitte Februar beim 2:0 gegen den SC Paderborn.

In der bisherigen Saison waren bereits drei Schalker gelbgesperrt: Marvin Pieringer (19. Spieltag), Marcin Kaminski (27. Spieltag) und Dominick Drexler zuletzt gegen Sandhausen. Für Drexler war Churlinov in die Startelf gerückt.