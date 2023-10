Vier Punkte Rückstand! Müssen sich Salzburg-Fans ernsthaft Sorgen machen?

Ist es nach zehn Meistertiteln in Serie so weit? Muss Red Bull Salzburg erstmals seit 2013 den Meisterteller wieder einmal einem Konkurrenten überlassen? Müssen sich die Salzburg-Fans ernsthaft Sorgen machen? Der kicker vergleicht die aktuellen Kennzahlen mit historischen Daten und stellt fest: Bis jetzt hat es immer noch gereicht.

Wann war Red Bull Salzburg nach elf Runden zum letzten Mal nicht Tabellenführer?

Das war 2017/18. Die Rose-Elf hatte nach einer 0:1-Niederlage im direkten Duell einen Punkt Rückstand auf Sturm Graz.

Wann kassierte RB Salzburg in der Bundesliga zuletzt zwei Heimniederlagen am Stück?

Das ist mehr als neun Jahre her. Im August/September 2014 setzte es hintereinander zwei 2:3-Niederlagen gegen Sturm Graz und die Wiener Austria. Trainer war damals ein gewisser Adi Hütter.

Wann standen die Salzburger nach elf Runden bereits mit zwei Niederlagen da?

Das war zuletzt in der Saison 2020/21 der Fall, mit einem 3:1-Sieg gegen den LASK übernahm die damalige Marsch-Truppe aber gerade wieder die Tabellenführung. Mehr Niederlagen waren es zuletzt 2014/15, als acht Siegen drei Niederlagen gegenüberstanden. Mit einem Punkt Rückstand war man Zweiter hinter dem WAC.

Wann hatte RB Salzburg nach elf Runden zuletzt mehr als vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer?

In der Saison 2016/17 waren es sogar bereits neun Punkte! Davongezogen war damals ebenfalls Sturm Graz. Zur Saisonhalbzeit war der Rückstand auf zwei Punkte geschrumpft. Als Sturm-Trainer Franco Foda dann auch noch zum ÖFB wechselte, war das Sturm-Hoch endgültig vorbei und die "Bullen" wurden noch mit 18 Punkten (!) Vorsprung auf die Wiener Austria Meister.

Wann waren die Salzburger nach elf Runden bereits vier Mal ohne Sieg geblieben?

Dafür war Marco Rose in der Saison 2017/18 verantwortlich. Damals stand neben sieben Siegen und drei Remis allerdings nur eine Niederlage zu Buche.

Wann hatte RBS nach elf Runden weniger als 23 Punkte auf dem Konto?

Das war in der Saison 2016/17, als die Salzburger unter Oscar Garcia nur schwer in die Gänge kamen. Die Tabelle wies Ulmer & Co. damals nur 19 Punkte aus, mit vier Remis und zwei Niederlagen waren sie in sechs Spielen sieglos geblieben.

Wann hatten die "Bullen" nach elf Runden zuletzt weniger als 24 Tore erzielt?

Auch dafür hatte Oscar Garcia in der Saison 2016/17 gesorgt. Trotz Soriano & Dabbur hielten die "Bullen" bei nur 19 Toren.

Wann musste ein Salzburg-Keeper zuletzt mehr als acht Gegentore in den ersten elf Runden zulassen?

Cican Stankovic hatte in der Saison 2020/21 bereits zwölf Mal hinter sich greifen müssen, allerdings hatten seine Stürmer-Kollegen im offensiv ausgerichteten Marsch-System auch schon für 37 geschossene Tore gesorgt.