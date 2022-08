Vier Profis droht lange Pause: Köln muss personell nachlegen

Das war wohl das, was man einen teuer erkauften Punkt nennt. Nach dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart fallen vier Spieler des 1. FC Köln mindestens mittelfristig aus.

Innenverteidiger Jeff Chabot zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu, er wurde am Montag operiert. Rechtsverteidiger Benno Schmitz erlitt eine Bänderverletzung, die konservativ behandelt wird, ihm aber mindestens zwei bis vier Wochen Zwangspause beschert. Mathias Olesen traf es böse am Sprunggelenk, hier steht eine genaue Diagnose noch aus. Mittelfeldspieler Eric Martel erlitt einen Mittelhandbruch, der eine Untersuchung durch einen Handspezialisten erforderlich macht.

Weil auch Mark Uth (Schambein-OP) noch für Wochen ausfällt, wird Steffen Baumgart als ersten Schritt zum Trainingsauftakt am Montag eine Handvoll Spieler aus der U 19 und der U 21 (denkbar sind Innenverteidiger Rijad Smajic, die Mittelfeldspieler Meiko Wäschenbach, Wincent Suchanek sowie Rechtsverteidiger Tidiane Touré) zu den Profis hochziehen.

Allerdings werden die Kölner - die Rechtsverteidiger Kingsley Ehizibue für rund 1,5 Millionen Euro an Udinese Calcio verkaufen - ziemlich sicher noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv: "Mit den Verletzungen ist eine neue Situation entstanden. Wir werden den Transfermarkt in den nächsten Tagen sondieren und schauen, ob wir uns in der Defensive noch einmal sinnvoll verstärken werden", sagt Geschäftsführer Christian Keller.

Eine Situation, die man sich gerne erspart hätte

Er wird sich mit dem Scouting und den Trainern austauschen. Die Fragen, die sich stellen, liegen auf der Hand: Was ist nötig? Was ist möglich? Und wer kommt aus dem eigenen Nachwuchs in Frage? Die lange Zeit komfortable personelle Lage ist plötzlich angespannt, vor Beginn der englischen Wochen eine Situation, die man sich gerne erspart hätte in Köln.