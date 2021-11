Vier Platzverweise in Feucht: ATSV Erlangen neuer Spitzenreiter - Corona: Sechs Partien abgesagt

Sechs Absagen aufgrund der aktuellen Corona-Lage führten am Wochenende zu einem stark ausgedünnten Programm in der Bayernliga Nord. Dennoch gab es einen Führungswechsel. Der ATSV Erlangen spielte, siegte und kletterte durch das 3:0 in Feucht an die Spitze.

1. SC Feucht - ATSV Erlangen 0:3 (0:2)

Manfred Kreuzer und Tobias Fuchs sind schon lange im Fußball-Geschäft. Der eine ist Sportchef beim Bayernliga-Aufsteiger SC Feucht und hat mit seinem Verein schon sehr viel erlebt. Und der andere, inzwischen Torwarttrainer beim ATSV Erlangen, ist auch schon über die Jahre ordentlich herumgekommen. Beide haben viel Erfahrung, aber vor allem kennen und schätzen sie sich. Zumindest war bei den beiden von der im Vorfeld der Partie aufgekommenen Unruhe über eine mögliche Spielverlegung, nichts zu spüren. Man unterhielt sich angeregt, man flachste und ja, das Gespräch ging auch kurz in die Richtung der Erlanger Bitte, eben nicht an diesem Freitagabend spielen zu wollen. Aber im Gespräch lächelten beide irgendwelche auch vielleicht nur im Keim zu vermutenden Diskrepanzen auf sympathische Art und Weise weg. Wie das eben unter Sportsleuten ist.

Doch was neben dem Platz insgesamt gut funktionierte und sehr ruhig und sachlich ablief, war auf dem Platz nach Anpfiff von Schiedsrichter Jürgen Steckermeier doch dem Wettkampf gewichen. Und da ging es nicht nur sportlich richtig zur Sache. Am Ende standen vier Platzverweise und die Tatsache, dass beide Teams in Sachen Fairplay-Tabelle Einbußen hinnehmen mussten. Den Erlangern freilich dürfte das reichlich egal gewesen sein. Am Ende stand für sie ein auch in der Höhe nicht ganz unverdienter 3:0-Erfolg und damit verbunden der Sprung an die Tabellenspitze. Zwar weisen die Unistädter zwar ein schlechteres Torverhältnis auf als der FC Eintracht Bamberg, doch der direkte Vergleich ging mit einem 1:0 in der Vorrunde an den ATSV. Den Platz an der Sonne werden die Erlanger zumindest die nächsten Tage genießen dürfen, denn der Spieltag sah schon am Freitag ziemlich zerfleddert aus. Bayernliga-Spielleiter Patrick Garbe wird sich wohl ein wenig an das Lied der "zehn kleinen Jägermeister" von den Toten Hosen erinnert haben, als im Laufe des Tages immer mehr Absagen bei ihm eintrudelten. Bis zum Samstag standen mit Würzburg gegen Karlburg und Abtswind gegen Neumarkt dann nur noch zwei Spiele auf dem Plan.

Die Geschichte des Freitagabends ist aus sportlicher Sicht dennoch nicht so schnell erzählt. Anfangs wirkte es zunächst wie ein Treffen auf Augenhöhe. Die Feuchter hatten in der ersten Viertelstunde vielleicht sogar etwas mehr Ballbesitz, aber zunächst einen Spieler, der einen richtig schlechten Tag erwischt hatte. Verteidiger Junior Bestsi Mbettsi verursachte erst den Freistoß zum 0:1, dann vertendelte er vor dem zweiten Erlanger Treffer den Ball an den Torschützen. Im erstgenannten Fall nutzte der Mann für die ruhenden Bälle beim ATSV - Lucas Markert die Chance (11.). Beim zweiten Mal hieß der Torschütze Nico Geyer, der nach der Balleroberung auch Kevin Kosuchowski keine Abwehrchance ließ (16.). Der musste übrigens den privat verhinderten Andreas Sponsel vertreten. Auch fehlte den Feucht mit Fabian Klose ein wichtiger Spieler im Aufbau- und Angriffsspiel. Und nach nur 22 Spielminuten auch noch Felix Spielbühler, der nach einem Zweikampf an der Außenlinie mit der roten Karte vom Feld musste.

Das Spiel wurde nun zunehmend hektischer und umkämpfter. Die Gäste hatten aber weiter klare Vorteile und sogar Treffer Nummer drei auf dem Fuß bzw. Kopf. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die ebenfalls ersatzgeschwächten Erlanger das zunächst diktierende Team. Doch die Elf von Florian Schlicker blieb trotz Unterzahl noch irgendwie am Leben, auch weil die von Karim Farhan gecoachten Erlanger (er vertrat den erkrankten Fabian Adelmann) eben nicht den spielentscheidenden dritten Treffer machten. Und mit der ersten wirklich gefährlichen Angriffsoperation über Stephan König, Tim Ruhrseitz und Phillip Spießl waren die Hausherren dem Anschluss plötzlich einmal sehr nah.

Zumindest in Sachen Personal herrschte nach 53 Minuten wieder Gleichstand. Nach einer Rangelei im Strafraum hatte Sebastian Marx für einen Sekundenbruchteil seine Nerven nicht im Griff und ließ sich zu einem Schubser gegen einen Feuchter hinreißen. Während der Feuchter in der etwas unübersichtlichen Szene mit Gelb davon kam, musste der Erlanger ebenfalls mit Rot vom Platz. Doch wirklich das Gefühl, dass der SC das Spiel drehen könnte, hatte man dennoch nicht. Die Erlanger ließen trotz der nun besser auftretenden Hausherren nicht wirklich viel zu. Die rund 100 Zuschauer kamen bei nasskaltem Nieselregen dennoch auf ihre Kosten. Denn es blieb hektisch. Nach vielen weiteren Unterbrechungen, vielen Diskussionen, Wortwechseln und zwei gelb-roten Karten fiel doch noch der dritte Treffer für die Gäste durch einen von Christopher Kracun verwandelten Foulelfmeter. Und nach Spielschluss? Da standen Manfred Kreuzer und Tobias Fuchs wieder zusammen. Und unterhielten sich ganz freundschaftlich und lächelten wieder. Wie das eben unter Sportsleuten so ist.

FV 04 Würzburg - TSV Karlburg 1:1 (1:1)

Die Kulisse war richtig gut. Das Unterfranken-Derby zog weit über 600 Zuschauer an die Zellerau und dem FV 04 winkte im Falle eines Erfolges sogar erstmals wieder ein Nichtabstiegsplatz. Entsprechend offensiv traten die Hausherren auch auf und belohnten sich nach kaum fünf Minuten mit dem Führungstreffer. Jayson Tudas Flanke fand den im Zentrum lauernden Mohammed Conte, der per Kopf das 1:0 erzielte. Doch darauf ausruhen wollten sich die Nullvierer keineswegs, sie pressten weiter früh und kamen so zu zahlreichen Balleroberungen. Nach rund einer Viertelstunde kamen die Gäste aber doch allmählich ins Spiel, ohne aber zunächst gefährlich zu werden. Doch mit nur einem zielgerichteten Angriff waren die Karlburger nach 24 Minuten auch auf der Anzeigetafel. Dabei hatte Jan Martin bei seinem ersten Saisontreffer zwar etwas Hilfe vom Innenpfosten, ganz unverdient war der Treffer aufgrund der vorangegangenen Minuten aber nicht.

Es blieb ein durchaus interessantes Derby mit kleineren Möglichkeiten auf beiden Seiten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine offene Partie, die aber zwischenzeitlich auch ein wenig härter wurde, ein Derby eben. Doch nach rund einer Stunde zeichnete sich immer mehr eine Dominanz der Hausherren ab, die nun unbedingt den zweiten Treffer wollten. Dennie Michel, Jayson Tuda oder Marc Hänschke hätten für die Blauen auf 2:1 stellen können. Und auch wenn sich die Karlburger in der Schlussphase zumindest zwischenzeitlich ein wenig vom Druck befreien konnten, die Chancen lagen weiter bei den Hausherren. Doch sie blieben lediglich Großmeister im Auslassen. Die beste hatte Emir Bas mit seinem Kopfball, der aber am leeren Tor vorbei ging. So konnten die Gäste, obwohl sie in dieser Saison äußerst sparsam mit dem Tore schießen geblieben waren (bislang nur 15 Treffer), am Ende mit ein wenig Glück die Würzburger auf Distanz halten. Und mit diesem einen Zähler sogar an den Hofer Bayern in der Tabelle vorbei auf Rang zwölf ziehen. Für Würzburg allerdings bleibt bei aller Trauer über die vergebene Möglichkeit dennoch eine kleine Serie bestehen. Nur eines der letzten sechs Spiele haben die Nullvierer verloren und sind jetzt nach Punkten zumindest mit Hof gleichgezogen.

TSV Abtswind - ASV Neumarkt 0:4 (0:3)

Die Neumarkter kommen nicht nur in der Bayernliga als Neuling gut zurecht. Auch auf Kunstrasen gibt die Mannschaft von Jürgen Schmid eine richtig gute Figur ab. In einer auf technisch guten Niveau laufenden Partie erzwangen die Gäste die Entscheidung innerhalb von rund 20 Minuten. Selim Mjaki machte nach 26 Minuten den Anfang. Dann legte Christian Schrödl in der 34. Minute mit dem 2:0 nach. Kurz vor der Pause waren die Gastgeber schließlich zum dritten Mal "aus der Kurve geflogen" und Christian Schrödl zu seinem elften Saisontreffer gekommen (45.+1). Damit hatten die keineswegs übermächtigen aber umso effektiveren Gäste insgesamt harmlose Gastgeber früh deutlich auf Distanz gehalten. Abtswind gab sich aber noch nicht ganz geschlagen. Wie schon vor der Partie hatten sie sich jetzt auch für die zweite Halbzeit noch etwas vorgenommen. Immerhin datiert der letzte Heimsieg des TSV vom September diesen Jahres und das wollte man vor dem Winter noch korrigieren. Allerdings fanden sie auch nach dem Wechsel nicht wirklich die Mittel, um entscheidend in die Partie zurückzukommen. Selbst ihr ansonsten doch wirksames Pressing lief meist schon im Ansatz ins Leere. Und spätestens nach dem 0:4 durch Daniel Haubner nur acht Minuten nach Wiederanpfiff war die Partie auch schon durch. Der Aufsteiger ist jetzt Tabellenfünfter. Die Kräuterdörfler stagnieren auf Rang neun.