Vier Optionen für Woltemade: Zukunft liegt in der Bundesliga

Bewegende Tage für Nick Woltemade: Der Werder-Angreifer überzeugt bei der U 21, vergibt eine Chance gegen Wolfsburg - und steht unmittelbar vor einer zukunftsweisenden Entscheidung.

Schon unter der Woche war Nick Woltemade selbst auf das Thema angesprochen worden - und auch am Wochenende gab es weiteren Anlass, sich nach seiner persönlichen Situation zu erkundigen, insbesondere in Sachen Zukunftsgestaltung. Noch am Dienstag hatte der Bremer Profi nach seinem auffälligen Startelfdebüt für die deutsche U-21-Nationalmannschaft im Kabinengang des Leuna-Chemie-Stadions in Halle über einen möglichen Werder-Verbleib gesagt: "Ich habe immer betont, dass es für mich wichtig ist, auf dem Platz zu stehen. Und dann schauen wir mal …"

Am Samstag nun stand Woltemade gegen Wolfsburg also zum sechsten Mal in dieser Bundesliga-Saison in der Bremer Startelf - und hätte die 0:2-Niederlage mit seinem von VfL-Keeper Pavao Pervan entschärften Abschluss beim Stand von 0:0 in eine andere Richtung lenken können. Weshalb auch in den Katakomben des Weserstadions erneut die Rede war vom Angreifer, ohne dass er diesmal aber selbst zu Wort kam. Kapitän Marco Friedl befand etwa: "Der Ball muss drin sein."

Woltemades Wahl: Werder oder drei Alternativen

Andere Verantwortliche wählten diplomatischere Töne, wie etwa Clemens Fritz ("Man muss auch sagen, den hat der Keeper richtig gut gehalten") - der Leiter Profifußball bezog gleichzeitig ja auch Stellung zur möglichen weiteren Perspektive Woltemades am Osterdeich: "Natürlich wünschen wir uns, dass er sich für Werder entscheidet." Aktuell steht das noch infrage, weil der Vertrag des Bremer Eigengewächses ausläuft - und sich längst andere Interessenten intensiv mit einer ablösefreien Verpflichtung im Sommer befassen.

Fest steht nun: Woltemades Zukunft liegt in der Bundesliga. Neben Werder, das die Bemühungen um eine Verlängerung aktuell weiter forciert, sind noch drei Optionen verblieben. Es besteht Interesse von 1899 Hoffenheim, über das zuerst die Bild berichtete. Laut Sky befasst sich auch der VfB Stuttgart mit einer Verpflichtung des Bremers. Zudem wäre Borussia Mönchengladbach als möglicher Abnehmer für den 1,98-Meter-Mann denkbar.

Werner wirbt für Woltemade-Verbleib

Sein aktueller Trainer Ole Werner untermauerte jedenfalls am Samstag noch einmal, dass er "sehr gerne weiterarbeiten" würde mit dem U-21-Nationalstürmer: "Das ist seit sehr langer Zeit sehr klar an ihn kommuniziert", sagte der 35-Jährige: "Er kriegt mehr und mehr seinen Rhythmus bei uns und zeigt in ganz vielen Ansätzen, was ihn auszeichnet - trotzdem fehlt ihm noch ein bisschen was." In dieser Saison ist Woltemade in 26 Einsätzen etwa noch ohne Torbeteiligung. Daran soll gemeinsam gefeilt werden, wenn es nach Werner geht: "Aber entscheiden muss er sich." Noch steht Woltemades Wahl aus - sie soll nun zeitnah getroffen werden.