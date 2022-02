Vier oder fünf? Kurze Verwirrung um Pfannes Gelbe Karten

War Franz Pfanne von der Dortmunder U 23 am Sonntag in der Drittliga-Partie gegen den MSV Duisburg spielberechtigt? Darüber gab es in der Woche zuvor Irritationen, die aber vorher ausgeräumt wurden, der Profi durfte spielen.

Franz Pfanne im Duell mit Duisburgs John Yeboah. imago images/Revierfoto