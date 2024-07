Vier Mal All-Star in der NBA: Walker beendet Karriere

Kemba Walker, über Jahre einer der Top-Guards in der NBA, hat seine Karriere für beendet erklärt. Zuletzt hemmten viele Verletzungen den ideenreichen Spielmacher.

Via Sozialmedien-Beitrag verkündete der 34-jährige Walker am Dienstag seine Entscheidung, künftig nicht mehr länger Basketball-Profi sein zu wollen. Verbunden mit dem Dank an Familienmitglieder, Teamkameraden und Trainer ließ der Point Guard wissen: "Ich weiß, dass ich es ohne diese unglaubliche Unterstützung nicht so weit gebracht hätte."

An Nummer 9 gedraftet, war Walker 2011 von den damaligen Charlotte Bobcats geholt worden. Der NCAA-Champion mit den Connecticut Huskies etablierte sich schnell in der NBA, in der Saison 2016/17 war er erstmalig All-Star, insgesamt sollten es vier Berufungen werden.

2018/19 schaffte Walker einen Schnitt von 25,6 Punkten pro Spiel und wurde in das All-NBA Third Team berufen. Bis heute führt er in Charlotte die Allzeit-Bestenliste nach Punkten und erfolgreichen Dreiern an. Nach seinem Abschied aus North Carolina spielte Walker noch für die Boston Celtics, Verletzungen verhinderten dort jedoch seinen Durchbruch. Es folgte ein Trade nach Oklahoma City (2021), anschließend unterschrieb Walker bei den New York Knicks.

Verletzungen prägen die späte Wanderschaft

Walker blieb in der späten Karrierephase von Verletzungen geplagt. So ging es schon im Februar 2022 weiter nach Detroit zu den Pistons, ehe ein Neun-Spiele-Intermezzo im Trikot der Dallas Mavericks folgte (2022/23). Zuletzt trat Walker auch in der Euroleague auf den Plan, bei der AS Monaco absolvierte er seine letzte Station als Basketball-Profi. Trainer Sasa Obradovic brachte den Spielmacher wegen Belastungssteuerung dabei nur noch bei den internationalen Partien aufs Parkett.