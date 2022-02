Vier knifflige Fragen für Seoane

Wenige Ausfälle, keine englischen Wochen. Trainer Gerardo Seoane hat vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld viele personelle Alternativen - und damit auch die eine oder andere knifflige Entscheidung zu treffen.

Sardar Azmoun muss noch eine Woche warten. Der Mittelstürmer und Winter-Einkauf, der durch diverse Rückschläge (Bänderverletzung, COVID-19-Infektion) in den vergangenen Wochen und Monaten gehandicapt war, "braucht noch die eine oder andere spezifische Einheit", wie Trainer Gerado Seoane am Freitag erklärte, "ein Einsatz wäre im Moment in unseren Augen zu gefährlich in Bezug auf eine Verletzung. Deswegen geben wir ihm noch etwas Zeit, um ihn korrekt aufzubauen."

Anders als Sechser Robert Andrich, der von Montag bis einschließlich Mittwoch wegen einer Kniereizung nur individuell trainierte. "Rob ist seit zwei Tagen wieder voll im Training und steht zur Verfügung", so der Schweizer. Dadurch ergeben sich für den Werkself-Trainer insgesamt vier offenen Fragen:

Andrich oder Aranguiz in der Doppelsechs?

Rein medizinisch spricht also nichts gegen einen Einsatz von Andrich. Die Frage ist: Lässt Seoane den bislang überzeugenden Sechser trotz der Trainingspause ran? Mit Blick auf die bald beginnenden englischen Wochen wäre es naheliegend, Andrich eine Pause zu geben. Allerdings ist Seoane ein Trainer, der klar dazu tendiert, die im nächsten Spiel bestmögliche Elf zu bringen - und nicht eventuelle Was-wäre-wenn-Konstellationen zu sehr zu berücksichtigen. Bleibt er dabei, beginnt Andrich. Und Charles Aranguiz, bis zu dieser Saison gewohnt, immer zu beginnen, wenn er fit war, muss weiter Geduld mitbringen - die nicht die größte Stärke des Chilenen darstellt. Es ist die vielleicht heikelste Entscheidung für Seoane.

Hincapie oder Tapsoba als Innenverteidiger neben Tah?

In Mainz nahm die Gelbsperre von Mitchel Bakker dem Trainer die Entscheidung ab, wen er neben Abwehrchef Jonathan Tah ins Zentrum der Viererkette beorderte. Übernahm Hincapie doch die frei gewordene Rolle des Linksverteidigers. Auch wenn Tapsoba nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup als Kaltstarter noch keine Bestform aufwies, sollte Bayers bester Spieleröffner beginnen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Was zur dritten offenen Frage führt …

Bakker oder Hincapie als Linksverteidiger?

Einer der Trainingsschwerpunkte spricht für den dynamischeren und offensivstärkeren Bakker. "Wir haben versucht, viele Dinge umzusetzen im Training, dass wir unser Offensivspiel verbessern, da wir im Eins-gegen-eins vor allem am Flügel mehr Durchsetzungsvermögen brauchen, damit wir gegen kompakte Gegner eine Überzahlsituation kreiieren", erklärte Seoane.

Außen Überzahl erzeugen, Hinterlaufen, bis zur Grundlinie vorstoßen - alles Attribute, die klar für den Offensivverteidiger Bakker sprechen. Umgekehrt kommt mit Patrick Wimmer bei Arminia die stärkste Offensivkraft (drei Tore/acht Assists) über die linke Leverkusener Abwehrseite, was für Hincapies stärkeres Defensivverhalten spräche.

Doch Bakkers Topspeed wäre gegen Arminias Konter ebenfalls sehr hilfreich. So dürfte Dauerbrenner Hincapie, der 2022 neben allen sechs Ligaspielen von Bayer auch beide WM-Qualifikationsspiele mit Ecuador über 90 Minuten bestritt, eine Pause bekommen - zumal der bissige und zweikampfstarke Verteidiger nächste Woche im Spiel beim FC Bayern München ohnehin gefragt sein dürfte.

Paulinho oder Adli als Außenstürmer?

Amine Adli, der sich in den vergangenen Wochen deutlich weiterentwickelt hat, blieb in Mainz allerdings blass. Paulinho hingegen brachte nach seiner Einwechslung, wie schon zuvor gegen Stuttgart, neuen Schwung ins Angriffsspiel und hat auch auf engem Raum, wie er gegen Bielefeld zu erwarten ist, seine Stärken. Sein Problem: (zu) oft lässt der Brasilianer starken Leistungen im Training unter Woche nicht das Äquivalent im Spiel folgen.

Seoane hat vier enge Entscheidungen zu treffen. Daneben liegen kann er aufgrund des jeweils sehr ähnlichen Niveaus seiner Kandidaten aber nicht wirklich - wenn diese ihre Qualitäten abrufen.