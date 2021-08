Vier Jahre, 196 Millionen Dollar: Embiid vor Vertragsverlängerung

Joel Embiid, einer der stärksten Center in der NBA, steht vor einer lukrativen Vertragsverlängerung bei den Philadelphia 76ers.

Allein der Begriff "Supermax Extension" macht schon deutlich, in welcher Kategorie das neue Arbeitspapier Embiids einzuordnen ist. Der 27-jährige Center der Sixers, der die Verhandlungen mit seinem Klub eigenhändig führte, streicht für den neuen Vierjahres-Deal, der bis inklusive der Saison 2026/27 Gültigkeit hat, 196 Millionen US-Dollar ein. Zusammen mit noch ausstehenden 65 Millionen für die beiden verbleibenden Jahre seines alten Kontrakts kommt man somit auf 261 Millionen Dollar, umgerechnet derzeit knapp 222 Millionen Euro.

MVP-Wertung: Zweiter hinter Jokic

Möglich wurde diese Dimension für den 27-Jährigen, weil er in der vergangenen Saison hinter Nikola Jokic von den Denver Nuggets Zweiter im MVP-Ranking wurde und zudem den Sprung in das All-NBA-Second-Team schaffte. Mit 28,5 Punkten im Schnitt und 10,6 Rebounds war Embiid wieder der "Go-to-Guy" bei den Sixers - wenn er denn gesund war. Denn der verletzungsanfällige Kameruner fehlte abermals für geraume Zeit.

Embiid ("The Process") hat bislang seine gesamte NBA-Karriere für "Philly" bestritten und das Franchise wieder zu einem der Top-Teams in der Eastern Conference gemacht. In jeder der vergangenen vier Spielzeiten erreichten die Sixers die Play-offs. Im vergangenen Juni scheiterten sie in den Conference-Halbfinals in sieben Partien an den Atlanta Hawks.