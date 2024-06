Vier HBF-Spielerinnen: Der vorläufige Olympia-Kader der Niederlande

Zum dritten Mal in der Geschichte hat sich die niederländische Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele qualifiziert. Dafür hat Nationaltrainer Per Johansson nun seine vorläufige Auswahl bekannt gegeben.

Sechzehn Spielerinnen werden Mitte Juni mit der Olympiavorbereitung beginnen, in der unter anderem ein Testspiel gegen Südkorea auf dem Plan steht. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Johansson dann seine endgültige Auswahl von 14 Spielerinnen plus Reserve bekannt geben.

"Wir freuen uns sehr auf den Beginn der Olympia-Vorbereitung. Alle freuen sich sehr darauf. In Papendal werden wir uns ein paar Tage lang körperlich vorbereiten. Dann werden wir für eine Woche nach Spanien fahren, wo wir verschiedene Aktivitäten unternehmen werden, sowohl körperlich als auch handballerisch. Danach werden wir ein Trainingslager in Schweden in Zusammenarbeit mit der schwedischen Nationalmannschaft absolvieren", so Johansson.

Kader Niederlande

Tor:

30 Rinka Duijndam, Gyori ETO KC, 68/1

38 Yara ten Holte, Odense Håndbold, 32/1

Linksaußen:

12 Bo van Wetering, Odense Håndbold, 70/219

22 Zoë Sprengers, Borussia Dortmund, 35/54

Rückraum Links:

8 Lois Abbingh, Vipers Kristiansand, 188/813

17 Kim Molenaar, København Håndbold, 19/16

18 Kelly Dulfer, SG BBM Bietigheim, 166/271

20 Inger Smits, SG BBM Bietigheim, 80/148

Rückraum Mitte:

9 Larissa Nüsser, Odense Håndbold, 52/78

19 Estavana Polmann, Rapid Bukarest, 171/592

Rückraum Rechts:

6 Laura van der Heijden, Chambray Touraine Handball, 263/810

48 Dione Housheer, Odense Håndbold, 71/187

Rechtsaußen:

26 Angela Malstein, Ferencváros Budapest, 190/524

46 Nathalie Hendrikse, Thüringer HC

Kreis:

16 Tamara Haggerty, DVSC Schaeffler, 13/8

28 Nikita van der Vliet, Odense Håndbold, 32/40