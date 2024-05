Vier Glasner-Schützlinge dabei: Englands vorläufiger EM-Kader steht

Die englische Nationalmannschaft wird einmal mehr als Mitfavorit zu einem großen Turnier reisen. Am Dienstag gab Nationalcoach Gareth Southgate seinen vorläufigen, 33 Spieler umfassenden EM-Kader bekannt - gespickt mit Weltstars. Härtefälle gibt es auf der Insel aber auch.

Seit Dienstagnachmittag ist der vorläufige englische EM-Kader raus - und sorgte auf der Insel durchaus für Diskussionen. Verzichtet hat Nationaltrainer Gareth Southgate unter anderem bewusst auf Manchester Uniteds Angreifer Marcus Rashford sowie die Chelsea-Verteidiger Ben Chilwell und Reece James. Auch für Jordan Henderson (Ajax) ist nicht einmal im erweiterten Aufgebot Platz.

Stattdessen gibt Southgate der Jugend eine Chance und honorierte beispielsweise auch die starken Leistungen von Crystal Palace unter der Führung von Oliver Glasner: Mit Keeper Dean Henderson, Verteidiger Marc Guehi, Mittelfeldspieler Adam Wharton und Tempodribbler Eberechi Eze sind gleich vier Profis vom Tabellenzehnten der Premier League im "Trainingskader". Am 8. Juni werden die Engländer ihren 26-Mann-Kader für die EM in Deutschland präsentieren.

Riesige Qualität haben die Three Lions vor allem in der Offensive, wo neben dem für Bayern in der Bundesliga ungemein treffsicheren Harry Kane auch Spieler wie Phil Foden (ManCity), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal) oder Ollie Watkins (Aston Villa) stürmen könnten. Im Mittelfeld sind Weltstars wie Jude Bellingham (Real Madrid) und Declan Rice (Arsenal) unverzichtbare Antreiber.

In der nicht zu unterschätzenden Gruppe C gilt England als klarer Favorit. In die EM starten die Three Lions am 16. Juni (21 Uhr) mit dem Spiel gegen Serbien auf Schalke, am 20. Juni (18 Uhr) folgt in Frankfurt das Duell mit Dänemark, am 25. Juni (21 Uhr) in Köln das mit Außenseiter Slowenien um Leipzigs Torjäger Benjamin Sesko.

Selbstvertrauen tanken wollen Bellingham & Co. in den beiden Vorbereitungsspielen gegen Bosnien-Herzegowina (3. Juni) und Island (7. Juni), die in Newcastle und London ausgetragen werden. Sein EM-Lager schlägt England in Blankenhain (Thüringen) auf, wo das Spa & Golf Resort "Weimarer Land" der Rückzugsort sein wird.

Englands EM-Kader auf einen Blick:

Tor: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

Abwehr: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Mittelfeld: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Angriff: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), James Maddison (Tottenham Hotspur), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)