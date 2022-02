Vier gewinnt: Hertha BSC macht, "was wir uns vorgenommen haben"

Vier Zugänge, vier Abgänge - das ist die Bilanz der Berliner Hertha im beendeten Winter-Transferfenster. Geschäftsführer Fredi Bobic zeigt sich mit dieser zufrieden und vertraut dem "sauberen Kader".

Vier neue Spieler hat Hertha BSC im Winter-Transferfenster 2022 verpflichtet: Marc-Oliver Kempf (27, VfB Stuttgart), Fredrik Björkan (23, Bodö/Glimt), Dong-Jun Lee (25, Ulsan Hyundai) und Kelian Nsona (19, SM Caen). Im Gegenzug haben die Hauptstädter in Krzysztof Piatek (AC Florenz), Jordan Torunarigha (KAA Gent), Deyovaisio Zeefuik (Blackburn Rovers) und Dennis Jastrzembski (Slask Breslau) vier Akteure abgegeben. Fredi Bobic ist mit der gerade zu Ende gegangen Transferperiode zufrieden.

Gute Mischung bei den Neuzugängen

"Ich bin damit zufrieden, weil wir genau das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben", sagte Herthas Geschäftsführer Sport im Rahmen einer Medienrunde am Dienstag angesichts des Endes der Winter-Transferperiode, und erläuterte: "wir haben verschiedene Transfers gemacht: Mit Spielern, die uns direkt weiterhelfen können, wie Marc-Oliver-Kempf und Fredrik Björkan. Und mit Spielern, die eine gewisse Fantasie mitbringen wie Dong-Jun Lee."

Zusätzlich sei es gelungen, ein Talent wie Nsona als "Vorgriff auf den Sommer" bereits jetzt nach Berlin zu lotsen, so Bobic weiter, der den Transfermarkt in diesem Jahr als "extrem überschaubar" bezeichnete. In Zeiten von Corona sei die Prämisse der Klubs gewesen, möglichst Personalkosten zu sparen und mit dem Geld "sogfältig umzugehen". Das gilt auch für Hertha, aber auch abseits von Corona hätten die Berliner vermeiden wollen, durch weitere Zugänge "den Kader zu überladen" (Bobic).

Auf der Position des Rechtsverteidigers sowie des Mittelstürmers hatte Hertha ursprünglich auch noch nachbessern wollen. Doch auf beiden Positionen habe sich kein Spieler gefunden, der für die Berliner machbar gewesen sei, so Bobic: "Es ging nicht darum, aktionistisch zu handeln." So bestätigte der 50-Jährige, dass sich Hertha etwa mit Danny Da Costa von Eintracht Frankfurt befasst habe - und auch mit Stürmer Lucas Alario von Bayer Leverkusen. Aber sowohl der Argentinier als auch Da Costa seien "nicht machbar" gewesen, ergänzte Bobic.

Bobic von "sauberem Kader" überzeugt

Trotzdem sind die Verantwortlichen von Hertha von dem Kader in seiner jetzigen Zusammenstellung überzeugt. Dass er unverändert bleibt, davon geht Bobic derzeit aus. Auch wenn Abgänge durch noch offene Transferfenster in Ländern wie Russland, der Türkei oder auch Österreich noch möglich wären. Etwas passieren könne natürlich immer, so Bobic am Dienstag, aber "ich habe nicht das Gefühl, dass so etwas passieren sollte". Der Geschäftsführer Sport sieht Hertha jedenfalls mit dem aktuell vorhandenen Personal für die noch ausstehenden 14 Liga-Partien gut aufgestellt. "Wir haben einen sauberen Kader", sagte Bobic.

Zu dem gehört künftig auch Anton Kade. Der 18 Jahre alte Nachwuchsstürmer, der beim 0:0 vor gut zwei Wochen in Wolfsburg erstmals zum 20er-Aufgebot für ein Bundesligaspiel gehört hatte, wird künftig fest zum Profikader zählen. "Das hat er sich absolut verdient. Seine Entwicklung ist sehr gut", sagte Bobic über Kade, dessen Bruder Julius (22) bei Zweitligist Dynamo Dresden spielt und in der Saison 2016/17 für Hertha ein Bundesligaspiel bestritten hatte.