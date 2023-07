"Vier gegen Liverpool, jetzt fünf. Wir sind da": Zorniger freut sich über Saisonstart

Mit einem hochverdienten 5:0-Sieg gegen den SC Paderborn ist die SpVgg Greuther Fürth in die Saison gestartet. Die überzeugende Leistung seiner Mannschaft sorgte bei Trainer Alexander Zorniger nach der Partie für Zufriedenheit.

Nach einem ausgeglichenen Start im Sportpark Ronhof veränderte eine Schlüsselszene den gesamten späteren Spielverlauf: Visar Musliu kam beim harten Einsteigen gegen Ex-Paderborner Dennis Srbeny zu spät und flog nach Überprüfung durch den VAR zu Recht mit glatt Rot früh vom Platz (8.). Eine Diagnose beim 29-Jährigen steht noch aus, allerdings konnte das Kleeblatt nach der Partie bereits vorsichtige Entwarnung geben.

Umstellung auf Vierer-Kette trägt Früchte

Die Fürther Offensiv-Walze kam erst nach einer knappen halben Stunde Abtasten so richtig ins Rollen. "Nach der frühen Roten Karte haben wir ein bisschen Probleme gehabt, weil wir sie nicht ins Laufen gebracht haben", analysierte SpVgg-Coach Zorniger nach der Partie auf der Pressekonferenz. "Wir haben dann auf einen Vierer-Aufbau umgestellt und sie in die Breite gezogen. Dann haben wir die Räume gekriegt."

Diese Räume nutzten seine Schützlinge enorm effektiv: Bereits vor der Pause machte das Kleeblatt den ersten Heimsieg der Saison durch zwei Treffer von Branimir Hrgota (35., 45.+3) und ein Tor von Neuzugang Tim Lemperle (43.) klar.

Hrgota: "Hier zuhause sind wir stark"

"Hier zuhause sind wir stark. Das haben wir auch vor dem Spiel gefordert. Wir haben gesagt: Hier müssen wir unsere Stärken zeigen, hier müssen wir mutig sein. Und wenn wir mutig sind, spielen wir auch gut", freute sich der Doppeltorschütze nach der Partie. Wenn es nach dem 30-Jährigen ginge, hätte die SpVgg "vielleicht noch ein Tor mehr schießen können. Aber heute kann man nicht meckern".

Darauf verzichtete auch Zorniger, der die Stärken des Auftritts seiner Mannschaft hervorhob: "Die Konsequenz, wie sie im Passspiel agiert haben, wie sie die Räume besetzt haben, nicht die Tiefe aufgegeben haben - das haben sie gut gemacht. Es war ein gelungener Tag, unsere Einwechselspieler haben was gemacht. Siebi hats gut gemacht, Lukas nach seiner Einwechslung auch."

Zornigers Joker stechen

Armindo Sieb, in der zehnten Minute für den angeschlagenen Srbeny eingewechselt, zeigte sich äußerst auffällig, bereitete unter anderem Hrgotas Führungstreffer in der 35. Minute vor und traf im zweiten Durchgang selbst zum zwischenzeitlichen 4:0 (65.). Während Lukas Petkov nach seiner Einwechslung gut ins Spiel fand, sorgten zwei weitere Joker mit einer Koproduktion für den 5:0-Endstand: Keine Minute nach ihrer Einwechslung veredelte Damian Michalski eine Hereingabe von Kerim Calhanoglu.

"Wir laufen heute mit vielen lachenden Gesichtern raus, das ist nach dem Start in einem Heimspiel nicht unwichtig", freute sich Zorniger, warnte aber vor einer zu großen Euphorie. "Wir wollen es richtig einordnen. Es gibt immer noch Punkte, wo man ansetzen kann." Einen weiteren Schritt in die richtige Richtung könnten die Fürther am nächsten Samstag machen, wenn sie bei den Störchen in Kiel zu Gast sind (ab 13 Uhr LIVE! bei kicker).