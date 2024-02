Vier Französinnen im Sprint vorn - Preuß beste Deutsche

Bei der ersten Einzelentscheidung der Biathlon-WM dominierte vor allem eine Nation. Während auf den ersten vier Plätzen jeweils Französinnen einkamen, war Franziska Preuß die beste Deutsche.

Schon früh war im 7,5 Kilometer-Sprint bei der Biathlon-WM in Nove Mesto klar, dass es für eine Medaille wohl eine fehlerfreie Schießleistung brauchen würde. Franziska Preuß leistete sich beim Stehendschießen einen Fehler und war so am Ende chancenlos.

Als erste Starterin im Ziel war die an Nummer zwei gestartete Französin Julia Simon. Die 27-Jährige traf alle zehn Schuss und jagte danach auch durch die Loipe. Mithalten konnten nur ihre Teamkolleginnen Justine Braisaz-Bouchet (+ 4,9 Sekunden) und Lou Jeanmonnot (+40,8), beide leisteten sich allerdings eine Strafrunde. Den historischen Vierfacherfolg machte Sophie Chauveau (1 Fehler/ + 44,2) perfekt. Franziska Preuß fehlten am Ende rund 25 Sekunden auf das Podest (1/+ 1:05,3 Min.) - ziemlich genau eine Strafrunde also.

Preuß "mega erleichtert"

Trotzdem war die 29-Jährige "mega erleichtert", denn in der Mixed-Staffel am Mittwoch hatte sie noch entscheidend gepatzt: "Natürlich geht es bei einer WM um Medaillen, und da war wieder dieser Fehler zu viel. Aber so wie es in der Mixed-Staffel gelaufen ist, bin ich schon stolz, dass ich mich nicht habe runterziehen lassen. Jetzt geht es weiter."

Und das bereits am Sonntag, dann steht um 14.30 Uhr die Verfolgung an. "Es ist eine gute Ausgangsposition. Ich will die Französinnen ärgern", zeigte sich Preuß angriffslustig.

Bereits mehr als eine Minute hinter dem Podest liegt Vanessa Voigt (+ 1:42,5), die nach einem Schießfehler 18. wurde. "Es ist sehr ärgerlich, weil es die letzte Scheibe war. Das Laufen war sehr zäh, das sind einfach nicht meine Bedingungen", so die 26-Jährige.

Sophia Schneider (+2:04,4/2) und Janina Hettich-Walz (+2:14,8/3) haben als 28. und 35. kaum noch Chancen.

Emotionen bei Simon

Für Simon war es nach dem Erfolg in der Mixed-Staffel bereits der zweite Titel in Nove Mesto. "Wir haben heute ein verrücktes Rennen gemacht, gerade bei der WM, wow. Es ist wirklich ein grandioser Moment und ein Traum", sagte eine im Ziel hemmungslos weinende Simon.

Weiter geht es bei der Biathlon-WM dann am Samstag (17.05 Uhr) mit dem Sprint der Männer. Am Sonntag findet der Verfolger statt, erst sind die Frauen (14.30 Uhr), dann die Männer (17.05 Uhr) im Einsatz.