Vier Fehler im Ajax-Spiel: "Man kann nicht so eine Halbzeit abliefern"

Ajax Amsterdam hat den BVB erneut bezwungen und das Achtelfinale erreicht. Trotzdem ging Trainer Erik ten Hag hart mit seiner Mannschaft ins Gericht.

Ein kleines Füßchen hatte Ajax am Mittwochabend gerade erst auf den Boden bekommen, da machte Schiedsrichter Michael Oliver das Spiel in Dortmund weitestgehend kaputt. Die Niederländer, die nur sehr schwer ins Spiel gekommen waren, gerieten trotz der Überzahl prompt auch noch in Rückstand und ließen insgesamt nur sehr wenig von dem erkennen, was im Hinspiel zu einer 4:0-Gala geführt hatte.

"Das war eine schwache Leistung", sagte Erik ten Hag später deutlich. "Wenn wir Schritte machen wollen in Europa, dann kann man nicht so eine erste Halbzeit abliefern." Der Trainer zählte vier Gründe für den misslungenen Start im Signal-Iduna-Park auf: "Wir haben das Spiel sehr schlecht angenommen, sehr schlecht gelesen, Fehler gemacht, Dortmund in die Umschaltbewegungen kommen lassen. Das darf unserer Mannschaft nicht passieren, daraus müssen wir lernen."

Besser, und das sah auch ten Hag, machte es seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel gegen tiefstehende und abwartende Dortmunder. "Wir hatten Geduld", lobte ten Hag bei DAZN. "Haben gespielt, haben Dortmund laufen lassen. Natürlich waren die in Unterzahl, aber das ist nicht immer einfach, so eine Mannschaft, die zuhause spielt und kompakt steht, auseinanderzuspielen. Das haben wir geschafft, ein großes Kompliment an die Mannschaft."

Alleine Antony, der die Rote von Karte von Mats Hummels "herausgeholt" hatte, zog dem BVB am Ende den Zahn und war an allen drei Ajax-Treffern entscheidend beteiligt.

Mit vier Siegen aus den ersten vier Gruppenspielen übertrumpfte Ajax den bisherigen Vereinsbestwert von 1995 und steht verdientermaßen schon jetzt im Achtelfinale. Da ist nach Wunsch aber noch lange nicht Schluss. "Alles ist möglich", sagte Kapitän Dusan Tadic. "Wir möchten die europäische Elite ärgern", so ten Hag. "Ich glaube, keiner möchte gerne gegen Ajax spielen. Wir können gegen jeden gewinnen, aber wir sind nicht der Favorit. Wir haben eine tolle Mannschaft, heute aber auch gesehen, wo unsere Defizite liegen."