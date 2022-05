Vier fehlen noch: Söderholm meldet vorerst nur 21 Spieler

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft in Finnland am Freitag zunächst nur 21 der 25 mitgereisten Spieler für den deutschen Kader gemeldet.

Torhüter Dustin Strahlmeier (Wolfsburg), Verteidiger Mario Zimmermann (Straubing) sowie die Stürmer Taro Jentzsch (Iserlohn) und Alexander Karachun (Schwenningen) fehlen bislang noch auf der offiziellen Liste, die der Weltverband IIHF am Donnerstagabend veröffentlichte.



Söderholm kann seinen Kader auch im Laufe des Turniers weiter auffüllen. Der 44 Jahre alte Finne hofft auch noch auf mögliche Verstärkung aus Nordamerika. Im Blick hat der Bundestrainer AHL-Verteidiger Leon Gawanke, sollte dieser mit Manitoba Moose früh in den Play-offs ausscheiden. Auch Lukas Reichel (Rockford Ice Hogs/AHL) und John-Jason Peterka (Rochester Americans/AHL) könnten theoretisch noch verfügbar werden.

NHL-Topstar Leon Draisaitl ist für den DEB wohl selbst im Falle eines frühen Saison-Aus kein Thema.



Deutschland startet am Freitag in Helsinki (19.20 Uhr) als Außenseiter gegen Rekordweltmeister Kanada, der mit zahlreichen NHL-Spielern am Start ist, in das Turnier.