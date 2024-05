Vier Deutschland-Legionäre: USA nominieren vorläufigen Olympia-Kader

Anders als Deutschland qualifizierte sich die Nationalmannschaft der USA für das Olympia-Turnier in Frankreich. Dafür nominierte US-Coach Marko Mitrovic am Mittwoch sein vorläufiges Aufgebot. Ein Quartett aus Deutschland ist dabei.

Während sich zahlreiche Bundesligaspieler auf die im kommenden Monat startende EM in Deutschland vorbereiten, blicken andere gen Paris. Denn nur zehn Tage nach dem EM-Finale beginnt das Olympia-Turnier der Männer. Erstmals seit 2008 kämpfen auch die USA wieder um eine Medaille.

Für das Großereignis berief Marko Mitrovic, Cheftrainer der US-amerikanischen Olympiamannschaft, am Mittwoch bereits seinen vorläufigen Kader. Unter anderem freuten sich vier Deutschland-Legionäre: Damion Downs (Köln), Johan Gomez (Eintracht Braunschweig), Kevin Paredes (Wolfsburg) und Paxten Aaronson, der in der Rückrunde von Frankfurt zu Vitesse Arnheim ausgeliehen war, zählen zu dem 25-köpfigen Aufgebot.

Zum Thema Die US-Gruppe beim Olympiaturnier

Zu diesem zählt auch ein ehemaliger Bayern-Youngster: Der 22-jährige Taylor Booth konnte sich in München zwar nicht durchsetzen, stand trotzdem in einem Pflichtspiel für den Rekordmeister auf dem Platz - beim 12:0 gegen den Bremer SV in der 1. Runde des DFB-Pokals 2021/22 wechselte der damalige FCB-Trainer Julian Nagelsmann den Offensivspieler in der 68. Minute für Leroy Sané ein.

Sieben Spieler müssen noch gestrichen werden

Obwohl bei dem U-23-Turnier pro Kader drei ältere Spieler berufen werden könnten, nominierte Mitrovic mit Walker Zimmerman von Nashville SC lediglich einen erfahrenen Akteur. Wenig überraschend kommt der 31-Jährige daher auch auf die meisten Länderspiel-Einsätze. Zimmermann lief 42-mal für die US-Auswahl auf und gehörte auch bei der WM 2022 zum Kader. In Katar stand der Abwehrspieler in allen vier Partien auf dem Platz, dreimal in der Startelf.

In Kansas City bereitet sich das Team auf die Olympischen Spiele vor. Unter anderem findet am 11. Juni ein Testspiel gegen Japan statt. Anschließend muss Mitrovic noch sieben Spieler streichen, da der Kader nur 18 Akteure umfassen darf.

Dieses Aufgebot wird gleich zum Auftakt des Turniers ordentlich gefordert sein. Denn im ersten Spiel treffen die US-Boys in Marseille auf Gastgeber Frankreich, der immer noch auf die Teilnahme Kylian Mbappés hofft. Komplettiert wird die Gruppe A von Neuseeland und Guinea.

Der US-Kader im Überblick:

Tor: Patrick Schulte (Columbus Crew), Gaga Slonina (Chelsea)

Abwehr: Nathan Harriel (Philadelphia Union), Jalen Neal (LA Galaxy), Bryan Reynolds (KVC Westerlo), John Tolkin (New York Red Bulls), Jonathan Tomkinson (Norwich City), Caleb Wiley (Atlanta United FC), Walker Zimmerman (Nashville SC)

Mittelfeld: Cole Bassett (Colorado Rapids), Gianluca Busio (Venezia), Benjamin Cremaschi (Inter Miami CF), Jack McGlynn (Philadelphia Union), Aidan Morris (Columbus Crew), Rokas Pukstas (Hajduk Split), Tanner Tessmann (Venezia)

Angriff: Paxten Aaronson (Eintracht Frankfurt), Esmir Bajraktarevic (New England Revolution), Taylor Booth (Utrecht), Cade Cowell (Guadalajara), Damion Downs (Köln), Johan Gomez (Eintracht Braunschweig), Duncan McGuire (Orlando City SC), Kevin Paredes (Wolfsburg), Griffin Yow (KVC Westerlo)