Vier Deutsche Meister im U18-Nationalteam von Emir Kurtagic

Bundestrainer Emir Kurtagic lädt 18 Spieler zu einem Lehrgang und zwei Spielen im Rahmen des Nations Cups nach Lübeck ein.

Auf der Zielgeraden in Richtung Europameisterschaft: Vom 24. bis 30. Juni absolviert die männliche U18-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes erst einen zweitägigen Lehrgang und nimmt anschließend am Nations Cup in Lübeck teil.

Insgesamt 18 Nachwuchstalente hat Bundestrainer Emir Kurtagic für die Maßnahme in Schleswig-Holstein nominiert. Zehn weitere Spieler stehen auf der Reserveliste, Namen nennt man beim Deutschen Handballbund nicht. Im Rahmen des Nations Cups trifft das Team erst auf die Faröer Inseln und dann auf die Niederlande.

Für die männliche U18-Nationalmannschaft ist es das zweite Zusammenkommen in diesem Jahr, im Februar trainierte die Mannschaft drei Tage lang in der Sportschule Frankfurt. In nicht einmal zwei Monaten steht vom 07. bis 18. August die Europameisterschaft in Montenegro auf dem Programm. Vom 26. bis 31. Juli findet deshalb noch ein EM-Vorbereitungslehrgang statt.

Das Training sowie die Spiele in Lübeck sind dementsprechend für Kurtagic die vorletzte Möglichkeit, sein Team auf das Sommer-Highlight vorzubereiten - welches das letzte Turnier für den Trainer im DHB-Dress sein wird. Nach der EM stellt sich Kurtagic beim VfL Potsdam neuen Herausforderungen.

Freitag, 28. Juni, 18.30 Uhr: Faröer - Deutschland

Samstag, 29. Juni, 18.30 Uhr: Niederlande - Deutschland

chs, HP DHB

Kader U18-Nationalmannschaft