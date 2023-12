Vier Bundesligaspieler und Kolstad-Block: Norwegen gibt vorläufigen Kader für Handball-EM 2024 bekannt

Norwegen vertraut bei der kommenden Handball-EM 2024, die vom 10. bis 28. Januar in Deutschland stattfindet, auf eine Reihe aktiver und ehemaliger Bundesligaspieler sowie einen Block aus Kolstad-Spielern. Cheftrainer Jonas Wille nominierte insgesamt 19 Spieler für den EM-Kader. Mit Torhüter Kristian Saeveras (SC DHfK Leipzig), Petter Överby, Harald Reinkind (beide THW Kiel) und Christian O`Sullivan schafften vier HBL-Profis den Sprung in den Kader.

Jonas Wille, der nach der Handball-WM in diesem Jahr, sein zweites großes Turnier im Amt als Cheftrainer, nahm einige wenige Veränderung in seinem Kader im Vergleich zur WM vor. So rückt der erfahrene Kreisläufer Henrik Jakobsen von GOG in den Kader. Rückraumspieler Simen Ulstad Lyse hingegen feiert sein Debüt auf der internationalen Bühne.

Neben den vier Bundesligaspielern nominierte Wille mit Torhüter Torbjörn Bergerud, Magnus Gullerud, Vetle Eck Aga, Sander Sagosen, Goran Sögard Johannessen, Magnus Abelvik Röd, und Debütant Simen Ulstad Lyse gleich sieben Spieler von Kolstad.

Norwegen startet am 11. Januar in Berlin mit dem Duell gegen Polen in die Handball-Europameisterschaft 2024. Weitere Gegner der Skandinavier in der Gruppe D sind die Färöer (13.01.) und Slowenien (15.01.) In der Hauptrunde könnte Norwegen unteranderem gegen den amtierenden Weltmeister Dänemark und den amtierenden Europameister um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

"Wir freuen uns riesig auf ein EM in Deutschland mit vielen Zuschauern auf den Tribünen und einer tollen Kulisse rund um die Veranstaltung", so Wille auf der Webseite des Verbands. "Ab heute haben wir einen Kader mit vielen fitten Spielern, und wir hatten die Möglichkeit, unsere Spieler ohne allzu große Verletzungsprobleme auszuwählen. Deshalb war der Auswahlprozess dieses Mal noch schwieriger. Wir sehen das als positiv für den norwegischen Männerhandball."

In Vorbereitung auf die Handball-EM bestreitet der WM-Sechste drei Testspiele in Dänemark im Rahmen der Golden League. Dort trifft Norwegen zuerst auf Weltmeister Dänemark (4. Januar), danach stechen Duelle gegen die Niederlande (6. Januar) und Ägypten (7. Januar) auf dem Programm.

EM-Kader Norwegen

Torhüter:

Kristian Sæverås, SC DHfK Leipzig Handball Torbjørn Sittrup Bergerud, Kolstad Handball



Kreisläufer:

Henrik Jakobsen, GOG Handball

Petter Øverby, THW Kiel

Magnus Gullerud, Kolstad Handball



Rückraumspieler:

Vetle Eck Aga, Kolstad Handball

Sander Sagosen, Kolstad Handball

Sander Andreassen Øverjordet, Kolding

Erik Thorsteinsen Toft, KIF Kolding

Tobias Grøndahl, Elverum Handball

Gøran Søgard Johannessen, Kolstad Handball

Christian O`Sullivan, SC Magdeburg

Harald Reinkind , THW Kiel

Simen Ulstad Lyse, Kolstad Handball

Magnus Abelvik Red, Kolstad Handball



Außenspieler:

Sebastian Barthold, Aalborg Handball

Kristian Bjørnsen, Aalborg Handball

Kevin Maagerø Gulliksen, TTH Holstebro

Alexandre C. Blonz, GOG Handball